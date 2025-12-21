Kênh tham chiếu mới trong bức tranh bảo tồn di sản võ cổ truyền Bình Định

(GLO)- Đề tài “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của hai sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn vừa xuất sắc giành giải nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025.

Dưới sự hướng dẫn của ThS. Đào Bích Hạnh, công trình nghiên cứu được Trần Thị Mỹ Dung và Huỳnh Ngọc Danh thực hiện từ tháng 3-2024 đến tháng 5-2025. Sau khi giành giải nhất ở cấp trường, nhóm tác giả tiếp tục phát triển đề tài trong 6 tháng (từ tháng 6 đến tháng 11-2025) để thi cấp Bộ.

Theo đó, đề tài tiếp cận võ cổ truyền Bình Định không chỉ là một môn thể thao, mà còn là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu gắn với lịch sử, bản sắc và con người đất Võ.

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ số võ đường

Theo đó, nhóm nghiên cứu tập trung làm rõ 3 nội dung trọng tâm: xây dựng cơ sở lý luận và nội dung quản lý nhà nước đối với võ cổ truyền với tư cách là di sản văn hóa phi vật thể; đánh giá thực trạng quản lý nhà nước giai đoạn 2022-2024; giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bao gồm hoàn thiện chính sách, tổ chức thực hiện, phát huy nguồn lực xã hội và ứng dụng công nghệ.

Một điểm mới trong nghiên cứu của nhóm là bước đầu ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng bản đồ số, phân bố các võ đường tại khu vực phía Đông tỉnh.

Khi trực tiếp đến từng võ đường, nhóm có được góc nhìn thực tế hơn so với việc chỉ nghiên cứu qua tài liệu. Tại đây, nhóm nghiên cứu nhận thấy không gian võ đường không chỉ là nơi rèn luyện, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, tri thức và tinh thần võ học của cộng đồng.

Từ chính trải nghiệm đó, Trần Thị Mỹ Dung - trưởng nhóm nghiên cứu - cho rằng, việc xây dựng bản đồ số sẽ giúp hình thành một cơ sở dữ liệu tập trung, dễ cập nhật và chia sẻ; đồng thời, tạo nền tảng liên kết hỗ trợ quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch, phân bổ nguồn lực.

Trần Thị Mỹ Dung trình bày những kết quả nghiên cứu và đề xuất giải pháp, ứng dụng bản đồ số trong quản lý di sản. Ảnh: NVCC

“Bản đồ số còn mở ra khả năng kết nối hoạt động võ cổ truyền với giáo dục, du lịch và các lĩnh vực văn hóa khác, góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn trong bối cảnh hiện nay” - Dung cho hay.

ThS. Đào Bích Hạnh nhìn nhận: “Tôi đánh giá cao nỗ lực của nhóm khi mạnh dạn ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng bản đồ số các võ đường.

Đây là bước tiến quan trọng thể hiện tư duy chuyển đổi số trong bảo tồn di sản, mở ra cách tiếp cận mới trong quản lý và gìn giữ không gian võ học của địa phương”.

Tiếp cận theo tư duy quản lý di sản để phát huy di sản

Theo nhóm nghiên cứu, hướng đi quan trọng để võ cổ truyền Bình Định phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay là tiếp cận theo tư duy quản lý di sản, gắn bảo tồn với phát huy trong chiến lược dài hạn.

Trong đó, một định hướng cần được quan tâm là hệ thống hóa giá trị di sản, tăng cường vai trò cộng đồng, bảo đảm tính kế thừa giữa các thế hệ và có cơ chế quản lý hiệu quả.

Nhóm tác giả tại vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025. Ảnh: NVCC

Để làm được điều đó, Nhà nước cần giữ vai trò trung tâm trong việc hoàn thiện chính sách, bảo đảm chế độ cho nghệ nhân, định hướng xã hội hóa và ứng dụng công nghệ số; đồng thời, kết nối võ cổ truyền với giáo dục, du lịch và đời sống đương đại, tránh phát triển mang tính phong trào hoặc ngắn hạn.

Dung bày tỏ: “Nếu có cơ hội tiếp tục mở rộng đề tài, chúng tôi mong muốn phát triển một hệ thống dữ liệu và bản đồ số phục vụ riêng cho công tác quản lý di sản võ cổ truyền.

Đây sẽ là công cụ quan trọng hỗ trợ kiểm kê, lập hồ sơ và đưa ra các quyết định chính sách dài hạn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách hiệu quả và bền vững”.

Đề tài “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” xuất sắc đạt giải nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ sinh viên năm 2025. Ảnh: NVCC

“Nghiên cứu của nhóm sinh viên có giá trị như một kênh tham chiếu quan trọng, góp phần làm phong phú thêm hệ thống tư liệu hiện có. Đồng thời, cho thấy bản sắc văn hóa của vùng đất Võ vẫn có thể tiếp tục phát triển trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi hồ sơ võ cổ truyền Bình Định đã được gửi tới UNESCO để xem xét ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” - ThS. Đào Bích Hạnh chia sẻ thêm.