Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 4 xã biên giới

(GLO)- Ngày 4-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 4 xã biên giới Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Chia và Ia O.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Pnôn. Ảnh: Huy Toàn

Qua kiểm tra trực tiếp tại công trường và làm việc với chủ đầu tư, các đơn vị thi công và giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhìn nhận: Tiến độ thi công các công trình vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra, đa số mới chỉ đang triển khai thi công đến phần móng. Đặc biệt, công trình ở các xã Ia Nan, Ia Chia tiến độ thi công bị chậm khoảng 20-25 ngày so với kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) nghe đơn vị thi công báo cáo tiến độ triển khai công trình. Ảnh: Huy Toàn

Ghi nhận thực tế tại các công trình cho thấy, sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, nhiều đơn vị thi công vẫn chưa tập trung tối đa nhân công, phương tiện, vật tư để đảm bảo thi công.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu cần tính toán kỹ về phương án thi công; thực hiện tăng ca, tăng kíp; khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công; đảm bảo hoàn thành việc thi công phần thô trước mùa mưa 2026.

Đồng thời, đơn vị thi công phải có giải pháp cụ thể để bù tiến độ đang bị chậm so với kế hoạch. Đối với các công trình đang chậm tiến độ nghiêm trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư cần có sự theo dõi, giám sát đặc biệt. Nếu cần thiết, tiến hành thay thế nhà thầu thi công để đảm bảo được tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa trái) yêu cầu các nhà thầu có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công trình. Ảnh: Huy Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được Trung ương và tỉnh hết sức quan tâm.

Do đó, chủ đầu tư, nhà thầu cần thực hiện nghiêm, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình. Đến cuối tháng 7-2026, các công trình phải hoàn thành để phục vụ cho công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2026-2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 4 từ trái sang) tặng quà động viên các đơn vị thi công. ﻿Ảnh: Huy Toàn

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã tặng quà động viên các đơn vị thi công; mong muốn đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên các công trình phát huy tinh thần, khí thế đầu xuân mới để đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và chính quyền, nhân dân khu vực biên giới.