Thảo luận về kinh nghiệm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường

(GLO)- Ngày 22-1, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức buổi thảo luận về kinh nghiệm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Tham dự có PGS.TS Nguyễn Quang Ngoạn - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Quy Nhơn, giảng viên và sinh viên nhà trường; cùng các chuyên gia là giảng viên cao cấp ngành Giáo dục Ngôn ngữ và Phát triển Năng lực Đọc - Viết tại Đại học New South Wales (Australia).

thao-luan-dua-tieng-anh-tro-thanh-ngon-ngu-thu-hai-trong-nha-truong-tai-dai-hoc-quy-nhon.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức buổi thảo luận về kinh nghiệm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi thảo luận, các chuyên gia đã nhấn mạnh vai trò then chốt của đội ngũ giáo viên trong việc hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường thông qua các chuyên đề, như: Giới thiệu khái lược chương trình đào tạo tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai phù hợp với bối cảnh Việt Nam; Những yêu cầu về định hướng và phương pháp giảng dạy đối với đội ngũ giáo viên trong mô hình đào tạo tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai…

Chuyên gia cũng phân tích sâu nhiệm vụ của giáo viên không chỉ nằm trong việc giảng dạy những kỹ năng đơn thuần của tiếng Anh, mà còn bao gồm cả việc phân tích và đánh giá về ngôn ngữ, mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn học và kỹ năng đa phương thức… Qua đó, đặt ra yêu cầu cần thiết cho việc tìm ra các phương pháp giảng dạy phù hợp với mô hình đào tạo tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

89e7ebd93f95b1cbe884.jpg
Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tham gia buổi thảo luận. Ảnh: Trần Dung

Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi, mở ra nhiều đề xuất thiết thực, góp phần định hướng nội dung đào tạo giáo viên tiếng Anh để hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo của Trường Đại học Quy Nhơn trong thời gian tới.

null