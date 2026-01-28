Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 100 sinh viên tham gia chương trình “Ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu ngôn ngữ”

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Ngày 27-1, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức chương trình “Ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu ngôn ngữ”, thu hút sự tham gia của hơn 100 sinh viên.

Hoạt động nhằm tạo không gian học thuật để giảng viên và sinh viên cùng trao đổi về xu hướng ứng dụng AI trong học ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học xã hội, nhân văn.

toa-dam-ai-va-nghien-cuu.jpg
Hơn 100 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tham gia chương trình. Ảnh: ĐVCC

Điểm đặc biệt của chương trình là tọa đàm “Sinh viên với AI: Học ngoại ngữ và nghiên cứu xã hội trong thời đại số”.

Tại tọa đàm, sinh viên được lắng nghe TS. Võ Minh Hải - Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, cùng TS. Nguyễn Thị Ngọc Uyên - Giảng viên Khoa Ngoại ngữ chia sẻ về cách AI hỗ trợ luyện phát âm, mở rộng vốn từ, phân tích ngữ cảnh, dịch thuật cũng như xử lý dữ liệu và tổng hợp tài liệu nghiên cứu.

Đồng thời, nhấn mạnh việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, không thay thế tư duy con người; qua đó, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về việc ứng dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

toa-dam-ai-va-nghien-cuu-ngon-ngu.jpg
TS. Võ Minh Hải - Giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, các hoạt động mini game tương tác, triển lãm sách và tập huấn khai thác tài nguyên thư viện đã góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới và khẳng định định hướng chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu của nhà trường.

