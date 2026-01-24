Từ “phủ sóng kết nối” đến nền tảng phát triển kinh tế số

(GLO)- Từ nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc và phủ sóng viễn thông đến từng thôn, làng, tỉnh Gia Lai đã từng bước đầu tư hạ tầng số theo hướng đồng bộ, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Thực tiễn năm 2025 cho thấy, hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin không chỉ đáp ứng nhu cầu kết nối, mà đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng của địa phương.

Hạ tầng số, nền tảng cho chuyển đổi số

Đến nay, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh cơ bản phủ rộng từ đô thị đến nông thôn, miền núi. Tỷ lệ phủ sóng di động và băng rộng di động đạt 100% tại trung tâm xã, phường và hầu hết các thôn, làng; cáp quang được kéo đến phần lớn khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ số.

Trạm BTS 5G vừa được Viettel lắp đặt tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: T.Lợi

Theo ông Huỳnh Hồ Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 8.828 trạm BTS; trong đó, 734 trạm phát sóng mạng 5G đã được triển khai tại trung tâm các xã, phường.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu phủ sóng 5G tối thiểu 60% diện tích tại các khu, cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu kết nối tốc độ cao phục vụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Việc đưa vào vận hành các tuyến cáp quang biển quốc tế dung lượng lớn cũng góp phần nâng cao chất lượng, độ ổn định của kết nối internet, mở ra dư địa thu hút đầu tư và phát triển các ngành kinh tế dựa trên công nghệ.

Ông Nam khẳng định: “Hạ tầng số là xương sống của tiến trình chuyển đổi số. Khi kết nối thông suốt, dữ liệu được khai thác hiệu quả thì KHCN và đổi mới sáng tạo mới phát huy vai trò, tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế”.

Cùng với hạ tầng kỹ thuật, tỉnh chú trọng phát triển hạ tầng phục vụ chính quyền số. Đến cuối năm 2025, 100% cơ quan nhà nước kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng; hệ thống hội nghị truyền hình vận hành thông suốt từ tỉnh đến xã. Toàn tỉnh cung cấp 2.210 thủ tục hành chính trực tuyến, trong đó có 1.110 dịch vụ toàn trình, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, DN.

Hạ tầng số tạo ra giá trị kinh tế và sinh kế

Điểm nổi bật trong chuyển đổi số của tỉnh là hạ tầng số không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà đang đi sâu vào đời sống kinh tế-xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và nông nghiệp.

Đến cuối năm 2025, tỉnh đã hỗ trợ đưa 981 sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử lớn; nhiều mô hình “Chợ số - Nông thôn số”, thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai rộng rãi.

Sản phẩm Bò khô Huy Vũ khẳng định chỗ đứng trên thị trường nhờ áp dụng các nền tảng số. Ảnh: ĐVCC

Nhiều cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chủ động tận dụng nền tảng số để mở rộng thị trường. Từ một hộ kinh doanh nhỏ, năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Bò khô Huy Vũ (xã Kon Gang) chuyển sang bán hàng trên nền tảng số, lấy livestream và thương mại điện tử làm hướng đi chủ lực.

Theo chị Trần Thị Diễm Kiều - Phó Giám đốc Công ty, trong 3 năm gần đây, hạ tầng viễn thông tại địa phương được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, mạng ổn định và tốc độ truy cập tốt tạo điều kiện để các phiên livestream diễn ra thông suốt, tăng tương tác và hiệu quả bán hàng.

Nhờ đầu tư gian hàng trực tuyến, áp dụng truy xuất nguồn gốc, sản phẩm Bò khô Huy Vũ đạt OCOP 4 sao và hiện diện trên các sàn thương mại điện tử lớn như TikTok, Shopee. Doanh thu hằng năm đạt trung bình khoảng 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 15 lao động và liên kết gần 20 hộ chăn nuôi để bảo đảm nguồn nguyên liệu sạch.

Không dừng lại ở việc mở rộng thị trường, chuyển đổi số còn thúc đẩy người sản xuất thay đổi tư duy. Bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng được quan tâm; các phản hồi, đánh giá trực tuyến trở thành kênh thông tin quan trọng giúp điều chỉnh quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới phát triển bền vững. Theo ông Trương Quang Phong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là thay đổi cách làm sản phẩm. Do đó, việc chú trọng bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng chính là yếu tố then chốt để nâng cao giá trị và tạo niềm tin cho thị trường.

Tại Lễ tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá: “Từ việc bảo đảm phủ sóng kết nối, tỉnh đang từng bước hình thành nền tảng cho kinh tế số, tạo động lực mới cho tăng trưởng và nâng cao đời sống người dân. Bước sang năm 2026, tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng số có trọng tâm, gắn với đào tạo kỹ năng số và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khai thác hiệu quả các nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”.