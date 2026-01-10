Xã Tuy Phước: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa công nghệ đến gần dân

(GLO)- Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài, gắn với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ, xã Tuy Phước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước đưa công nghệ số thấm sâu vào hoạt động của chính quyền và đời sống nhân dân.

Chuyển đổi số gắn với xây dựng chính quyền phục vụ

Theo ông Thái Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước, đến nay, xã đã ban hành đầy đủ các kế hoạch hằng năm về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, xã hội số; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành.

Cùng với đó, xã thành lập và duy trì 32 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 32 thôn, hoạt động nền nếp, hiệu quả, trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền trong việc đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân.

Các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã Tuy Phước hướng dẫn người dân sử dụng, cài đặt ứng dụng định danh điện tử - VNeID. Ảnh: Xuân Vinh

Nhờ đó, nhận thức về chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ, công chức có sự chuyển biến rõ rệt. Minh chứng rõ cho điều này là 100% cán bộ, công chức xã sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử công vụ và chữ ký số; toàn bộ 49/49 cán bộ được trang bị chữ ký số, bảo đảm tính pháp lý, an toàn trong xử lý văn bản điện tử.

Hệ thống hạ tầng số được đầu tư đồng bộ, từ mạng LAN, internet tốc độ cao tại các cơ quan đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã với đầy đủ máy tính, máy scan, ki-ốt tra cứu thông tin, màn hình nhận diện tại các quầy giao dịch, đáp ứng tốt yêu cầu số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”.

Thống kê từ ngày 1-7-2025 đến cuối tháng 12-2025, toàn xã đã tiếp nhận hơn 8.360 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 8.179 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 98%; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99,5%.

Đáng chú ý, 100% hồ sơ được số hóa, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt gần 100%, tái sử dụng dữ liệu đạt gần 85%, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và DN.

Ông Thái Văn Thuận nhìn nhận: “Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, quan trọng hơn là thay đổi tư duy, phương thức làm việc của cán bộ, công chức và thói quen của người dân. Xã xác định lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho nhân dân”.

Lan tỏa chuyển đổi số trong cộng đồng

Cùng với việc xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở xã Tuy Phước đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Kết quả này đạt được nhờ chính quyền xã triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả.

Theo đó, nội dung tuyên truyền được triển khai thông qua pa nô, áp phích tại các tuyến đường chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã; qua hệ thống truyền thanh, các nền tảng số như Zalo và fanpage “Xã Tuy Phước - Tỉnh Gia Lai”, cũng như lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thôn, chi bộ.

Nhờ đó, người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử và các tiện ích số thiết thực khác.

Đến nay, tất cả 32 thôn đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, trở thành lực lượng nòng cốt đưa chuyển đổi số vào từng hộ dân. Các tổ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử - VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối với thương mại điện tử.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, ở tổ dân phố Vân Hội 1, chia sẻ: “Nhờ được hướng dẫn, gia đình tôi có thể tự nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán tiền điện, tiền nước và mua bán trên mạng. Mọi việc trở nên nhanh gọn và thuận tiện hơn rất nhiều”.

Đầu năm 2026, xã Tuy Phước sẽ ra mắt mô hình “Gia đình số” tại thôn Thọ Nghĩa với 50 hộ tham gia. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã - cho biết: Mô hình nhằm phổ biến, đưa công nghệ số vào từng gia đình, giúp người dân tiếp cận thành thạo dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý các hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh hiệu quả, đồng thời lan tỏa thói quen sử dụng các tiện ích số trong cộng đồng.

Trên lĩnh vực kinh tế số, xã Tuy Phước đã có 5 sản phẩm OCOP được đăng ký, giới thiệu và quảng bá trên sàn thương mại điện tử buudien.vn, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm, gắn với phát triển du lịch nông thôn.

100% trường học trên địa bàn đã triển khai chuyển đổi số; thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh trong trường học và các cơ sở y tế, tạo nền tảng hình thành xã hội số toàn diện.

Ông Trần Kim Kha - Giám đốc Sở KH&CN - đánh giá: “Với cách làm bài bản, đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chuyển đổi số ở xã Tuy Phước đang từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển KT-XH và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân ở địa phương”.