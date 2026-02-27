Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Đấu giá 50 tên miền “.vn” với giá khởi điểm 10 triệu đồng

P.V (Theo VnExpress, Vietnamnet)

(GLO)- Lần đầu tiên, Bộ Khoa học và Công nghệ đấu giá 50 tên miền “.vn” với mức khởi điểm 10 triệu đồng bằng hình thức trực tuyến.

Phiên đấu giá diễn ra trong ba ngày 18, 19 và 20-3, do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức.

Danh sách đấu giá gồm nhiều tên miền được đánh giá có ý nghĩa thương hiệu hoặc gắn với ngành nghề.

static-imagesvnncdnnet-vps-images-publish-000001-000003-2026-2-27-ten-mien-975.jpg
Đấu giá 50 tên miền “.vn” với giá khởi điểm 10 triệu đồng. Ảnh intetnet

Nhóm thứ nhất gắn với thương hiệu lớn hoặc viết tắt thương hiệu như mb.vn, lg.vn, hc.vn, cj.vn, jd.vn, jt.vn, có giá trị cao trong bảo vệ và phát triển tài sản thương hiệu số.

Nhóm thứ hai là các tên miền gợi mở theo ngành nghề như ot.vn (ôtô), dd.vn (di động), fa.vn (tài chính), gc.vn (golf), ex.vn (xuất nhập khẩu)..., phù hợp với các doanh nghiệp, tổ chức cần xây dựng thương hiệu chuyên ngành.

Thứ ba là nhóm tên miền theo xu hướng xã hội và văn hóa số như 2k.vn, ok.vn, hi.vn, f0.vn, ez.vn, em.vn..., có tính lan tỏa cao trong môi trường số.

Ngoài ra, các tên miền chữ - số cực ngắn như p1.vn, j2.vn, t7.vn, g8.vn... mang tính hiện đại, phù hợp lĩnh vực công nghệ và có tiềm năng đầu tư dài hạn.

Các phiên đấu giá được tổ chức theo phương thức trả giá lên và thực hiện riêng lẻ cho từng tên miền. Mỗi phiên có thời lượng tối thiểu 20 phút. Bước giá mỗi lần đấu là 1 triệu đồng.

Giá khởi điểm là 10 triệu đồng một tên miền, chưa bao gồm thuế và các chi phí phát sinh. Người tham gia phải mua hồ sơ với giá 50.000 đồng và đặt trước 1 triệu đồng cho mỗi tên miền đăng ký đấu giá.

Tên miền 2 ký tự được xem là tài nguyên đặc biệt do số lượng hữu hạn, cấu trúc ngắn gọn, dễ nhớ và có giá trị nhận diện thương hiệu cao. Việc đưa nhóm tên miền này ra đấu giá công khai đánh dấu lần đầu loại tài nguyên số này được phân bổ theo cơ chế thị trường.

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

Tin tức công nghệ

(GLO)- OpenAI xác nhận đang thử nghiệm hiển thị quảng cáo trong ChatGPT bản miễn phí và gói Go tại Mỹ, riêng các gói Pro, Business, Enterprise, Education vẫn duy trì không quảng cáo. Bước đi này giúp người dùng tăng khả năng tiếp cận công cụ AI tiên tiến mà không phải trả thêm tiền.

Tập huấn bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Gia Lai: Hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Ngày 28-1, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức tập huấn hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ cho chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp.

