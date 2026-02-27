Galaxy S26 Ultra gây ấn tượng với màn hình chống nhìn trộm Privacy Display

(GLO)- Privacy Display là một trong những tính năng nổi bật trên Samsung Galaxy S26 Ultra. Lần đầu xuất hiện trên thiết bị di động, công nghệ này thay thế vai trò của miếng dán chống nhìn trộm, giúp màn hình tối dần khi nhìn nghiêng.

Samsung vừa trình làng bộ 3 smartphone Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra vào rạng sáng 26-2. Trong đó, S26 Ultra như thường lệ là bản cao cấp nhất. Theo hãng điện tử Hàn Quốc, Galaxy S26 Ultra là smartphone đầu tiên trên thế giới trang bị màn hình chống nhìn trộm Privacy Display.

Giao diện cài đặt tính năng Privacy Display trên Samsung Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Phương Lâm/Znews

Samsung cho biết, tính năng mới giúp đảm bảo quyền riêng tư, đặc biệt khi sử dụng điện thoại nơi công cộng và muốn hạn chế ánh nhìn tò mò.

Theo đó, ở chế độ thông thường, màn hình của S26 Ultra vẫn hiển thị rõ từ mọi góc nhìn. Tuy nhiên, khi bật chế độ Privacy Display và nghiêng điện thoại, màn hình lập tức tối đi, thậm chí tạo cảm giác tắt hoàn toàn khi nghiêng nhiều hơn.

Đây không phải chỉ là tính năng phần mềm, mà còn đến từ cấu trúc tấm nền OLED. Theo Samsung, màn hình trên S26 Ultra được tạo từ 2 nhóm điểm ảnh riêng biệt, gồm điểm ảnh góc rộng (có thể phát sáng 2 bên) và góc hẹp (phát sáng về hướng chính diện).

Ngoài ra, Samsung còn kết hợp nhiều công nghệ khác nhau để hoàn thiện Privacy Display. Cụ thể, màn hình trên S26 Ultra sử dụng cấu trúc LEAD 2.0. Trong đó, LEAD liên quan đến tấm nền OLED không phân cực, độ sáng cao và tiêu thụ ít năng lượng.

Dựa trên thử nghiệm, màn hình trên S26 Ultra chỉ giữ lại 3,5% độ sáng khi nhìn từ góc nghiêng 45 độ, giảm thêm còn 0,9% (hoặc ít hơn) khi nhìn từ góc 60 độ. Con số này thấp hơn nhiều so với các loại màn hình thông thường, vốn duy trì khoảng 40% độ sáng khi nhìn nghiêng.

Khi bật chế độ Privacy Display và nghiêng điện thoại, màn hình S26 Ultra lập tức tối đi, thậm chí tạo cảm giác tắt hoàn toàn khi nghiêng nhiều hơn. Ảnh: VnExpress

Người dùng có thể kích hoạt Privacy Display trên S26 Ultra trong phần cài đặt, menu nhanh (Quick Settings), nhấn 2 lần vào phím ảo cạnh màn hình, hoặc bật tự động theo điều kiện.

Samsung cung cấp 2 tùy chọn chính bao gồm Partial Screen Privacy để che chắn các thông báo xuất hiện trên màn hình và Maximum Privacy Protection để tối đa hóa việc ẩn nội dung khỏi những người xung quanh.

Hãng cho biết, việc tích hợp sâu vào phần cứng giúp tính năng này hoạt động ổn định và không gây ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng pin của thiết bị.

Trải nghiệm thực tế cho thấy Privacy Display hoạt động khá mượt. So với miếng dán thường chỉ bảo vệ 2 phía, giải pháp từ Samsung có thể hạn chế góc nhìn từ cả 4 phía, không gây khó chịu hay giảm chất lượng hiển thị.

Privacy Display hiện chỉ có mặt trên Galaxy S26 Ultra, model cao cấp nhất với giá khởi điểm 1.300 USD. Do yêu cầu phần cứng đặc biệt, Samsung không thể bổ sung tính năng cho các model cũ thông qua cập nhật phần mềm.