Google bổ sung công cụ sáng tạo nhạc Lyria 3 cho AI Gemini

(GLO)- Google vừa công bố tích hợp thêm mô hình Lyria 3 từ Google DeepMind cho AI Gemini, giúp người dùng tạo đoạn nhạc dài khoảng 30 giây. Các ngôn ngữ hỗ trợ bao gồm tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Hindi, Nhật, Hàn và Bồ Đào Nha.

Với Lyria 3, người dùng có thể sáng tạo nhạc bằng từ ngữ và mô tả thể loại nhạc mà họ mong muốn. Mô hình sẽ tự động tạo ra một bản nhạc chất lượng cao, kèm theo lời bài hát tùy chỉnh. Mỗi đoạn nhạc còn đi kèm ảnh bìa do model Nano Banana tạo ra.

Với Lyria 3, người dùng có thể sáng tạo nhạc bằng từ ngữ và mô tả thể loại nhạc mong muốn. Ảnh: tinhte.vn

Google cũng áp dụng công nghệ SynthID để đánh dấu nội dung AI, đồng thời có cơ chế hạn chế sao chép phong cách nghệ sĩ thật. Nếu thiếu ý tưởng sáng tạo, Lyria 3 cũng cung cấp nhiều mẫu nhạc có sẵn để chỉnh sửa.

Hiện tại, tính năng tạo nhạc đang ở giai đoạn beta trên web và sẽ sớm có trên mobile. Những người sử dụng gói trả phí (AI Plus, Pro, Ultra) có giới hạn tạo nhạc cao hơn.

Đáng chú ý, việc sử dụng Lyria 3 trong Gemini hoàn toàn miễn phí. Điều này hứa hẹn sẽ thu hút nhiều người dùng chia sẻ ảnh và video của họ để tạo nhạc nền cho các bài đăng trên mạng xã hội.

Google tích hợp tính năng luyện thi SAT miễn phí vào Gemini

(GLO)- Google đặt mục tiêu giảm bớt áp lực thi cử thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục chuẩn hóa. Giờ đây, học sinh chuẩn bị cho kỳ thi SAT hiện có thể sử dụng Gemini của Google để làm bài kiểm tra thử, phân tích kết quả và cải thiện điểm số cho kỳ thi thật.

OpenAI thử nghiệm đưa quảng cáo vào ChatGPT

(GLO)- OpenAI xác nhận đang thử nghiệm hiển thị quảng cáo trong ChatGPT bản miễn phí và gói Go tại Mỹ, riêng các gói Pro, Business, Enterprise, Education vẫn duy trì không quảng cáo. Bước đi này giúp người dùng tăng khả năng tiếp cận công cụ AI tiên tiến mà không phải trả thêm tiền.

Tập huấn bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Gia Lai: Hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ

(GLO)- Ngày 28-1, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức tập huấn hướng dẫn đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ cho chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp.

VinFuture khởi động mùa giải thứ 6 năm 2026

VinFuture khởi động mùa giải thứ 6

(GLO)- Ban tổ chức Giải thưởng VinFuture vừa chính thức công bố khởi động mùa giải thứ 6 năm 2026 và bắt đầu tiếp nhận đề cử các công trình khoa học - công nghệ từ cộng đồng khoa học trên toàn cầu đến 14 giờ ngày 17-4 (theo giờ Việt Nam).

OpenAI sản xuất tai nghe AI đầu tiên tại Việt Nam

OpenAI sản xuất tai nghe AI đầu tiên tại Việt Nam

(GLO)- OpenAI vừa xác nhận kế hoạch phát hành thiết bị AI tiêu dùng đầu tiên, được cho là một mẫu tai nghe thông minh với tên mã nội bộ “Sweetpea”. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026, với kỳ vọng đạt doanh số lên tới 50 triệu chiếc.

