Google bổ sung công cụ sáng tạo nhạc Lyria 3 cho AI Gemini

(GLO)- Google vừa công bố tích hợp thêm mô hình Lyria 3 từ Google DeepMind cho AI Gemini, giúp người dùng tạo đoạn nhạc dài khoảng 30 giây. Các ngôn ngữ hỗ trợ bao gồm tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Hindi, Nhật, Hàn và Bồ Đào Nha.

Với Lyria 3, người dùng có thể sáng tạo nhạc bằng từ ngữ và mô tả thể loại nhạc mà họ mong muốn. Mô hình sẽ tự động tạo ra một bản nhạc chất lượng cao, kèm theo lời bài hát tùy chỉnh. Mỗi đoạn nhạc còn đi kèm ảnh bìa do model Nano Banana tạo ra.

Với Lyria 3, người dùng có thể sáng tạo nhạc bằng từ ngữ và mô tả thể loại nhạc mong muốn. Ảnh: tinhte.vn

Google cũng áp dụng công nghệ SynthID để đánh dấu nội dung AI, đồng thời có cơ chế hạn chế sao chép phong cách nghệ sĩ thật. Nếu thiếu ý tưởng sáng tạo, Lyria 3 cũng cung cấp nhiều mẫu nhạc có sẵn để chỉnh sửa.

Hiện tại, tính năng tạo nhạc đang ở giai đoạn beta trên web và sẽ sớm có trên mobile. Những người sử dụng gói trả phí (AI Plus, Pro, Ultra) có giới hạn tạo nhạc cao hơn.

Đáng chú ý, việc sử dụng Lyria 3 trong Gemini hoàn toàn miễn phí. Điều này hứa hẹn sẽ thu hút nhiều người dùng chia sẻ ảnh và video của họ để tạo nhạc nền cho các bài đăng trên mạng xã hội.