ASUS ngừng sản xuất điện thoại trong năm 2026

(GLO)- Thông tin ASUS rút khỏi mảng smartphone được chính chủ tịch công ty xác nhận, qua đó khép lại một chương dài đầy thăng trầm trong danh mục điện tử tiêu dùng của hãng.

Theo thông tin từ trang Inside (Đài Loan), trong sự kiện "Gala cuối năm 2025" diễn ra vào đầu tháng 1-2026, Chủ tịch ASUS Jonney Shih đã trực tiếp xác nhận rằng công ty sẽ rút khỏi thị trường điện thoại thông minh Android, mà tập trung vào thị trường trí tuệ nhân tạo (AI).

Mẫu ASUS Zenfone 11 Ultra. Ảnh: PCMag

Chủ tịch Jonney Shih cho biết, bất chấp những thách thức từ địa chính trị và thuế quan, ASUS đã đạt doanh thu thường niên 738,91 tỷ Đài tệ, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng mảng máy chủ AI đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng gấp đôi 100%.

Khi được hỏi về động thái này, ông ấy nói rằng “ASUS sẽ không bổ sung thêm các mẫu điện thoại di động mới nào nữa trong tương lai”, đồng thời cho biết thêm, công ty sẽ “tiếp tục chăm sóc người dùng điện thoại di động của thương hiệu”.

Nhiều nhà phân tích dự đoán đây là một sự rút lui âm thầm khỏi thị trường smartphone. Asus từng tạo ra những chiếc điện thoại gây chú ý. Zenfone được đánh giá là "vua" của dòng điện thoại Android nhỏ gọn, ROG Phone là thiết bị nổi bật nhất trong lĩnh vực chơi game di động khép lại vào năm 2026.

Điều đó có nghĩa là sẽ không có ROG Phone 9, không có Zenfone 12 Ultra hay bất kỳ điện thoại nào khác ra mắt trong một thời gian dài.

ASUS quyết định chuyển nguồn lực R&D vốn dành cho điện thoại sang máy tính thương mại - lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao hơn - cũng như các thiết bị AI vật lý, bao gồm robot và kính thông minh.

Bên cạnh chiến lược dài hạn, ông Shi cũng thừa nhận chuỗi cung ứng đang chịu áp lực lớn do thiếu hụt và tăng giá bộ nhớ, ảnh hưởng đặc biệt tới các sản phẩm ngoài mảng AI.

Ông thẳng thắn chỉ ra “tăng giá là một trong những phương án”, song ASUS sẽ phối hợp với chuỗi cung ứng để cố gắng đưa ra mức giá tối ưu.

Dù ngừng phát triển smartphone mới, ASUS cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dùng dòng điện thoại ROG Phone hiện tại thông qua các bản cập nhật hệ điều hành và bảo mật trong suốt vòng đời sản phẩm.