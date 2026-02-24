iPhone 18 Pro hứa hẹn “gây sốt” với màu đỏ rượu vang

(GLO)- Sau thành công của màu cam vũ trụ, Apple đang cân nhắc đưa sắc đỏ lên iPhone Pro thế hệ mới nhằm tạo khác biệt và thu hút khách hàng tại Trung Quốc.

Theo báo cáo từ chuyên gia Mark Gurman trong bản tin Power On trên Bloomberg, Apple đang xem xét một số màu sắc mới cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. 3 màu sắc đang được thử nghiệm bao gồm: nâu, tím và đỏ.

Màu đỏ đậm giúp iPhone 18 Pro gây sốt trên thị trường. Nguồn: VOV

Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cho biết, “đỏ là màu chủ đạo mới đang được thử nghiệm cho các mẫu iPhone Pro trong năm 2026”. Ông Gurman cho rằng, màu đỏ sẽ là lựa chọn cuối cùng của Apple, với tông màu đậm hơn so với những sắc đỏ trước đây, có thể giống như màu rượu vang đỏ.

Sau sự thành công với màu cam vũ trụ (Cosmic Orange) trên iPhone 17 Pro, Apple dường như đang chuẩn bị tung ra một “cú hích thị giác” tiếp theo vào mùa thu năm nay với mẫu iPhone 18 Pro màu đỏ thẫm (Deep Red).

Ngoài những màu sắc mới, iPhone 18 Pro hứa hẹn đi kèm nhiều tính năng ấn tượng khác, bao gồm chip 2nm và modem do chính Apple sản xuất. Đặc biệt, Face ID sẽ được di chuyển xuống dưới màn hình giúp thu nhỏ vùng Dynamic Island nhằm chuẩn bị cho sự xuất hiện của iPhone 20 Pro vào năm tới. Đây là mẫu sản phẩm kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt iPhone hứa hẹn đi kèm thiết kế màn hình tràn viền không có phần cắt.

Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn là một trong những thị trường quan trọng của Táo khuyết, màu đỏ dường như là lựa chọn mang nhiều chủ đích. Đây là màu sắc gắn liền với yếu tố may mắn trong văn hóa Trung Quốc, do đó có thể góp phần thúc đẩy doanh số nếu được đón nhận tích cực.

Trang Bloomberg khẳng định: “Với thành công của màu cam, không có gì ngạc nhiên nếu Apple tiếp tục giữ lại lựa chọn này và bổ sung màu đỏ như một tùy chọn mới. Hiện tại, đỏ đang là màu sắc chủ đạo được thử nghiệm cho thế hệ iPhone Pro tiếp theo”.

iPhone 18 đến cuối năm 2026 mới ra mắt, những đồn đoán về màu sắc đã sớm xuất hiện. Theo ông Mark Gurman, Táo khuyết có thể cân nhắc sử dụng cả các sắc thái tím và nâu cho dòng iPhone cao cấp mới. Tuy nhiên, ông nhận định đây có thể chỉ là những biến thể khác nhau xoay quanh tông đỏ chủ đạo mà Apple đang cân nhắc.

Thực tế, đây không phải lần đầu Apple mang màu đỏ lên sản phẩm của mình. Trước đây, công ty từng hợp tác với tổ chức Red để phát hành các phiên bản iPhone màu đỏ đậm, gần nhất là iPhone SE, iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Tuy nhiên, những phiên bản này không thuộc dòng Pro.