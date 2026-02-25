Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Bổ sung dịch vụ truy nhập internet 5G vào diện bắt buộc quản lý chất lượng

NHÃ UYÊN (theo baochinhphu.vn; doanhnghiepkinhtexanh.vn)

(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Đáng chú ý, dịch vụ truy nhập internet 5G được bổ sung vào nhóm dịch vụ phải công bố và chịu kiểm tra chất lượng theo quy định.

Theo dự thảo Thông tư mới, có 5 nhóm dịch vụ bắt buộc quản lý chất lượng gồm: truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON; truy nhập internet băng rộng cố định qua modem cáp truyền hình; điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất (truy nhập internet 4G) và truy nhập internet 5G.

bo-sung-dich-vu-truy-nhap-internet-5g-vao-dien-bat-buoc-quan-ly-chat-luong.jpg
Việc bổ sung 5G vào danh mục dịch vụ bắt buộc quản lý chất lượng được đánh giá là cần thiết và kịp thời. Ảnh minh họa: Internet

Các dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện công bố chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và chịu sự kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định pháp luật.

So với Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT, dự thảo Thông tư thay thế có một số điểm mới đáng chú ý như: cập nhật đầy đủ căn cứ pháp lý theo Luật Viễn thông 2023 và các luật sửa đổi năm 2025; bổ sung dịch vụ truy nhập internet 5G vào diện bắt buộc quản lý chất lượng; bỏ quản lý đối với dịch vụ truy nhập internet trên mạng di động công nghệ 2G và 3G.

Điều chỉnh này phản ánh đúng thực tiễn phát triển công nghệ, khi số lượng thuê bao 3G giảm mạnh, 4G và 5G trở thành nền tảng chủ lực của hạ tầng số quốc gia.

Theo dự kiến, Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 và thay thế toàn bộ Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được dẫn chiếu trong Thông tư có sự thay đổi, việc áp dụng sẽ thực hiện theo văn bản mới tương ứng.

