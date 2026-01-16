Báo Gia Lai điện tử

Bộ KH&CN đấu giá quyền sử dụng 5 số dịch vụ, khởi điểm 1 tỷ đồng/số

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VnExpress, Vietnamnet)

(GLO)- 5 số dịch vụ giải đáp thông tin do Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) quản lý gồm: 1299, 1500, 1515, 1555, 1558 sẽ được đấu giá với mức khởi điểm 1 tỷ đồng cho mỗi số.

Cụ thể, 5 số dịch vụ này sẽ được đấu giá từ 8 giờ đến 16 giờ 45 phút ngày 22-1 tại website của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam: https://vpa.com.vn.

dau-gia-quyen-su-dung-5-so-dich-vu-vien-thong.jpg
Việc đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông là một trong những chính sách lớn nhằm đổi mới phương thức phân bổ tài nguyên viễn thông theo cơ chế thị trường. Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, thời gian đấu giá với mã 1555 từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 15 phút; số 1500 từ 8 giờ đến 11 giờ; số 1299 từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; số 1558 từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ 45 phút và số 1515 từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Phương thức đấu giá sẽ theo phương thức trả giá lên, với bước giá là 20 triệu đồng. Các đơn vị đấu giá sẽ đặt trước 200 triệu đồng. Thời gian nộp hồ sơ từ 8 giờ ngày 12-1 đến 17 giờ ngày 19-1-2026 tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam.

Bên tham gia đấu giá là các tổ chức, doanh nghiệp thành lập theo pháp luật tại Việt Nam, đáp ứng các điều kiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Sau khi đấu giá thành công, đơn vị trúng đấu giá cần cam kết triển khai, khai thác và sử dụng tối đa 6 tháng đầu kể từ ngày được phân bổ. Bên không trúng đấu giá sẽ được hoàn trả tiền cọc trong 3 ngày kể từ ngày diễn ra phiên đấu giá.

Theo Cục Viễn thông, việc đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông là một trong những chính sách lớn, có ý nghĩa quan trọng trong quản lý nhà nước về viễn thông nhằm đổi mới phương thức phân bổ tài nguyên viễn thông theo cơ chế thị trường, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Được biết, đầu số dịch vụ 4 số thường được doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ quan sử dụng để cung cấp dịch vụ qua điện thoại. Các số này chủ yếu phục vụ tổng đài chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn, đặt lịch, khảo sát hoặc cung cấp thông tin tự động.

