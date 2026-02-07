Lan tỏa không gian “Tết xưa và nay” tại trường APC Gia Lai

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, học sinh được trải nghiệm không gian “Tết xưa” qua các gian hàng ẩm thực, trưng bày và trang trí theo phong cách truyền thống; đồng thời cảm nhận sắc màu “Tết nay” với các gian hàng được bài trí hiện đại, trẻ trung.
Bên cạnh đó, hội thi gói bánh chưng và hoạt động trải nghiệm nặn tò he mang đến sân chơi bổ ích cho học sinh, góp phần giúp các em hiểu thêm về nét đẹp văn hóa dân gian.
Cùng với đó, chương trình văn nghệ với 16 tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED chuyên nghiệp, tạo nên không gian nghệ thuật rộn ràng, đậm sắc xuân.
Hoạt động Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, mà còn góp phần giáo dục, bồi đắp ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mỗi dịp Tết đến, xuân về.