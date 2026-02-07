Báo Gia Lai điện tử

Lan tỏa không gian “Tết xưa và nay” tại trường APC Gia Lai

(GLO)- Ngày 6-2, Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (APC Gia Lai) tổ chức sự kiện Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Tết xưa và nay”, thu hút hơn 1.600 học sinh, phụ huynh cùng cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia.

cac-gian-hang-tet-xua-tet-nay-duoc-bai-tri-sinh-dong-mang-dam-sac-xuan.jpg
Các gian hàng “Tết xưa - Tết nay” được bài trí sinh động, mang đậm sắc xuân. Ảnh: Minh Chí

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, học sinh được trải nghiệm không gian “Tết xưa” qua các gian hàng ẩm thực, trưng bày và trang trí theo phong cách truyền thống; đồng thời cảm nhận sắc màu “Tết nay” với các gian hàng được bài trí hiện đại, trẻ trung.

Bên cạnh đó, hội thi gói bánh chưng và hoạt động trải nghiệm nặn tò he mang đến sân chơi bổ ích cho học sinh, góp phần giúp các em hiểu thêm về nét đẹp văn hóa dân gian.

hoi-thi-goi-banh-chung-da-mang-den-san-choi-bo-ich-giup-hoc-sinh-ren-luyen-su-kheo-leo-tinh-than-doan-ket-va-ky-nang-thuc-hanh.jpg
Hội thi gói bánh chưng mang đến sân chơi bổ ích cho học sinh. Ảnh: Minh Chí
hoat-dong-nan-to-he-thu-hut-dong-dao-hoc-sinh-nho-tuoi-gop-phan-gin-giu-net-dep-van-hoa-dan-gian.jpg
Hoạt động nặn tò he thu hút đông đảo học sinh nhỏ tuổi, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân gian. Ảnh: Minh Chí

Cùng với đó, chương trình văn nghệ với 16 tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED chuyên nghiệp, tạo nên không gian nghệ thuật rộn ràng, đậm sắc xuân.

Hoạt động Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, mà còn góp phần giáo dục, bồi đắp ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mỗi dịp Tết đến, xuân về.

van-nghe.jpg
van-nghe-truong-apc-gia-lai.jpg
tiet-muc-van-nghe-truong-apc-gia-lai.jpg
cac-tiet-muc-van-nghe-duoc-dau-tu-cong-phu-mang-den-bau-khong-khi-ron-rang-sac-xuan.jpg
Các tiết mục văn nghệ được đầu tư công phu, mang đến bầu không khí rộn ràng, sắc xuân. Ảnh: ĐVCC
