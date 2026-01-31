Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Để đáp ứng nhu cầu lưu trú tăng cao trong kỳ nghỉ Tết, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng và chuẩn bị nhân lực phục vụ.

Sảnh khách sạn Hoàng Yến trang trí thêm phục vụ khách dịp Tết. Ảnh: Đoan Ngọc

Ghi nhận tại khách sạn Hoàng Yến (phường Quy Nhơn Nam), đơn vị này đã hoàn tất vệ sinh, nâng cấp toàn bộ 110 phòng nghỉ. Theo ông Đỗ Việt Cường - Giám sát thường trực khách sạn, lượng khách đặt phòng từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết đã đạt mức tương đối, ngoài lượng khách chủ yếu đến từ hai miền Nam - Bắc thì còn có các tỉnh miền Trung.

Đơn vị đã chuẩn bị nhân sự phục vụ xuyên Tết và đưa ra nhiều chương trình ưu đãi để thu hút du khách.

Khu nhà hàng khách sạn Anya trang trí sắc xuân tạo điểm nhấn. Ảnh: Đoan Ngọc

Tương tự, chuỗi khách sạn Anya (phường Quy Nhơn Nam), quy mô 485 phòng cũng đạt tỷ lệ đặt trước khoảng 60%. Điểm nhấn của đơn vị này trong dịp Tết năm nay là chính sách không phụ thu, đi kèm ưu đãi trọn gói và thực đơn buffet sáng đa dạng, kết hợp giữa ẩm thực Gia Lai và quốc tế.

Ông Ngô Thanh Hoàng - Phó Tổng Giám đốc quản lý chuỗi khách sạn Anya - chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng hiệu ứng từ Năm Du lịch quốc gia sẽ giúp lượng khách tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ”.

Không chỉ dừng lại ở dịch vụ nghỉ ngơi, các cơ sở lưu trú còn đặc biệt chú trọng đến trải nghiệm ẩm thực. Các thực đơn được xây dựng công phu, kết hợp tinh hoa ẩm thực vùng miền với những món ăn đặc sản đặc trưng của Gia Lai, nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho du khách trong những ngày đầu xuân.

Khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú) tập trung “thay áo mới” để đón khách du xuân. Ảnh: Đoan Ngọc

Các khu, điểm du lịch cũng tập trung “thay áo mới” để đón khách du xuân. Tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú), bên cạnh việc nâng cấp nhà hàng, nhà nghỉ, đơn vị còn đưa vào hàng loạt dịch vụ mới như xe điện, chèo kayak, SUP và bắn cung.

Ông Trần Minh Trị - Phó Giám đốc điều hành khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba, cho biết: “Chúng tôi xây dựng các gói combo gia đình, khách đoàn và niêm yết giá công khai các dịch vụ, nhằm tạo sự thuận tiện nhất cho khách hàng khi vui chơi, thưởng thức ẩm thực trong những ngày Tết”.

Khu du lịch sinh thái Xuân Thủy (phường Thống Nhất) với quy mô 44 ha tập trung vào các không gian check-in mang đậm “hơi thở Tết cổ truyền”. Điểm nhấn là hồ “Mắt biếc” rộng 15 ha cùng các gian hàng trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ chào xuân hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho các gia đình.

Công viên Đồng Xanh (phường An Phú) sẽ mở cửa hoạt động trở lại vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Minh Châu

Đại diện khu du lịch cho biết, dịp Tết sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui xuân; không gian trang trí theo chủ đề Tết, trồng thêm hoa và treo lồng đèn đỏ nhằm tạo không khí tươi vui phục vụ du khách.

Đáng chú ý, Công viên Văn hóa Đồng Xanh (phường An Phú) sẽ chính thức mở cửa trở lại sau thời gian cải tạo. Với hàng nghìn cây hoa hướng dương rực rỡ và các khu vực văn hóa, trong đó, có nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương được chỉnh trang; cùng với đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” quy tụ nhiều nghệ sĩ tại điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật hứa hẹn hấp dẫn trong dịp đầu năm mới.

Khu vui chơi kết hợp homestay, cà phê Upes Garden (xã Biển Hồ) trang trí không gian, đầu tư các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp phục vụ du khách dịp Tết. Ảnh: NVCC

Sức hút của du lịch Gia Lai dịp Tết này còn đến từ các mô hình du lịch cộng đồng và dịch vụ phụ trợ. Khu vui chơi kết hợp homestay và cà phê Upes Garden (xã Biển Hồ) được trang hoàng mang đến không gian “Tết xưa” phục vụ khách tham quan, chụp ảnh, tổ chức các chương trình hội xuân cho học sinh.

Chị Phan Thị Hoài Thu - chủ khu vui chơi Upes Garden - cho biết: “Ngoài việc chuẩn bị nhân lực, chú trọng dịch vụ lưu trú, ăn uống, chúng tôi còn tổ chức hoạt động trải nghiệm du lịch nông nghiệp như thu hoạch rau thủy canh, dâu tây tại vườn”.

Quán Xanh Side coffee (xã Biển Hồ) đầu tư trồng trên 3.000 cây hoa mai địa thảo, phục vụ nhu cầu check-in của khách. Ảnh: ĐVCC

Các quán cà phê ven rừng thông Biển Hồ cũng đầu tư chỉnh trang để tạo thêm sức hút du khách. Anh Quách Hùng - chủ quán Xanh Side Coffee (xã Biển Hồ) cho biết: “Năm nay quán đầu tư trồng hơn 3.000 cây hoa mai địa thảo đưa từ Đà Lạt về. Những cụm hoa được bố trí dọc không gian quán, tạo điểm nhấn rực rỡ sắc xuân, đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách trong dịp Tết”.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, từ phía cơ quan quản lý đến các doanh nghiệp du lịch và cộng đồng làm du lịch cho thấy Gia Lai đã sẵn sàng cho mùa du lịch Tết Nguyên đán sắp tới. Đây là bước tạo đà quan trọng để du lịch tỉnh nhà khẳng định vị thế và bứt phá mạnh mẽ trong Năm Du lịch quốc gia 2026.