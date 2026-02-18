Người dân Gia Lai nô nức du xuân

(GLO)- Hòa trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, người dân khắp tỉnh Gia Lai náo nức du xuân. Từ đô thị đến miền quê, không khí rất nhộn nhịp, ai nấy đều tranh thủ gặp gỡ, sum vầy và tận hưởng trọn vẹn niềm vui đầu xuân trong niềm hân hoan, kỳ vọng một năm mới an lành.

Sum vầy - giá trị thiêng liêng ngày Tết

Khung cảnh mùa Xuân ở Chư Pưh. Ảnh: Quang Tấn

Dù đã lấy chồng và lập nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh hơn 10 năm nay, nhưng năm nào chị Nguyễn Thị Yến Nhi (thôn Hòa Lộc, xã Chư Pưh) cũng thu xếp công việc để trở về quê sum họp bên gia đình trong những ngày Tết. Với chị, đó không chỉ là thói quen mà đã trở thành điều thiêng liêng, không thể thiếu mỗi dịp Tết đến.

Chị Nhi chia sẻ: “Vợ chồng tôi quanh năm bận rộn, ít có thời gian về thăm gia đình. Vì vậy, Tết là dịp đặc biệt để mọi người trở về quê, cùng ngồi lại bên mâm cơm đoàn viên, chúc Tết ông bà, cha mẹ và ôn lại những kỷ niệm xưa. Đó cũng là lúc anh chị em chia sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống, để tình cảm đại gia đình thêm gắn bó khăng khít”.

Trong cảm nhận của chị Nhi, không khí Tết ở quê luôn mang lại sự nhẹ nhõm, bình yên. “Ở quê, không khí trong lành, sáng sớm nghe tiếng gà gáy, tiếng trẻ con í ới gọi nhau đi chơi mà thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Các con tôi cũng rất háo hức mỗi lần được về quê, được chạy nhảy ngoài sân, thăm họ hàng và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết” - chị Nhi bộc bạch.

Cũng như gia đình chị Nhi, nhiều người con xa quê đã tranh thủ trở về trong dịp Tết. Mùng 2 - ngày “Tết mẹ” từ lâu trở thành dịp để những người con gái đi lấy chồng trở về thăm cha mẹ đẻ, mang những câu chuyện đầu xuân ấm áp.

Mâm cơm ngày Tết được chuẩn bị tươm tất trên bàn thờ gia tiên. Ảnh: H.V

Tròn 10 năm ngày mẹ mất, ngôi nhà cũ vẫn là nơi con cháu hẹn nhau sum họp vào mùng 2 Tết. Bà Nguyễn Thị Túy Ngẫu (quê ở khu phố Trung Tín 2, xã Tuy Phước) xúc động chia sẻ: “Cứ mùng 2 Tết là anh chị em chúng tôi lại về nhà mẹ. Mọi người cùng bày biện mâm cúng, thắp nén nhang tưởng nhớ cha mẹ, rồi ngồi lại hỏi thăm chuyện làm ăn, con cái suốt một năm qua, cứ như thể mẹ vẫn đang đâu đó trong ngôi nhà thân quen, dõi theo đàn con trở về”.

Chị Mai Thị Vân Lành lưu lại khoảnh khắc đầu xuân tại quán cà phê La Anna Coffee & Tea (phường Quy Nhơn Nam) sáng mùng 2 Tết. Ảnh: H.V

Còn chị Mai Thị Vân Lành (quê ở phường Quy Nhơn, đang làm việc tại Hàn Quốc) chia sẻ: “Lâu rồi mới trở về quê nên tôi rất háo hức được gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè. Chúng tôi hẹn nhau cà phê đầu xuân, vừa hỏi thăm nhau chuyện học tập, công việc, vừa chúc nhau một năm mới nhiều may mắn. Đây còn là niềm vui, cảm giác được thực sự hòa mình vào nhịp Tết quê nhà sau những năm xa xứ”.

Nườm nượp dòng người du xuân

Sau khi chúc Tết họ hàng, nhiều gia đình chọn mùng 2 để du xuân. Tại khu vực Pleiku, các điểm đến như Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ, Biển Hồ chè, hàng thông trăm tuổi và chùa Bửu Minh đều thu hút đông đảo người dân và du khách. Ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về các địa điểm này ngày một đông, nhiều đoạn đường đông đúc.

Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ hút khách trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Trần Dung

Anh Hồ Quốc Minh (xã Chư Păh) cho biết: “Sáng mùng 2 trời đẹp nên tôi đưa gia đình đi du xuân tại hàng thông trăm tuổi. Đường đông xe cộ nên di chuyển khá khó khăn, nhưng các thành viên đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái”.

Người dân và du khách du xuân tại hàng thông trăm tuổi và biển hồ chè. Ảnh: Trần Dung

Trong khi đó, gia đình chị Nguyễn Thị An Mỹ (xã Bình Dương) chọn dừng chân thưởng thức cơm lam, gà nướng của người Jrai ngay đầu đường hàng thông.

“Gia đình tôi từ xã Bình Dương lên Pleiku chúc Tết người thân. Tranh thủ thời gian này, chúng tôi đi du xuân ở một số nơi. Thời tiết đẹp nên mọi người về đây đông vui, nhộn nhịp. Được thưởng thức cơm lam, gà nướng trong không khí này, tôi thấy rất thú vị” - chị Mỹ chia sẻ.

Tại khu di tích thắng cảnh Biển Hồ, du khách nườm nượp tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành. Vẻ đẹp xanh biếc, hoang sơ cùng những huyền thoại gắn với văn hóa Tây Nguyên khiến nơi đây luôn là điểm hẹn đầu năm của du khách gần xa.

Chị Huỳnh Thị Trúc Phương (thứ 3 từ phải qua) chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình. Ảnh: Hoàng Hoài

Còn chị Huỳnh Thị Trúc Phương (phường Diên Hồng) đưa con đi chơi ở Công viên Diên Hồng chia sẻ: “Những ngày đầu năm, tôi muốn dành thời gian cho con ra ngoài vui chơi, hít thở không khí trong lành thay vì chỉ ở nhà xem điện thoại. Công viên được trang trí đẹp, nhiều tiểu cảnh và linh vật nên các bé rất thích. Đầu năm đưa con đi chơi, chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, tôi chỉ mong một năm mới gia đình bình an, các con chăm ngoan, học tốt”.

Khu dã ngoại Đồi hoa hướng dương (dưới chân đèo Tô Na) hút khách dịp Tết. Ảnh: Vũ Chi

Không chỉ tại Pleiku, không khí du xuân cũng lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh. Tại phường Ayun Pa, do tiết trời khá nóng nên nhiều gia đình chọn đi chơi từ sáng sớm. Các khu dã ngoại như My Gardens, Đồi hoa hướng dương, Suối Đá 2 tấp nập khách đến tham quan, check-in.

Chị Nguyễn Thị Dung (thôn Đức Lập, xã Ia Sao) cùng con gái check-in tại khu dã ngoại My Gardens. Ảnh: Vũ Chi

Sau khi chúc Tết ông bà, họ hàng trong ngày mùng 1, gia đình chị Nguyễn Thị Dung (thôn Đức Lập, xã Ia Sao) quyết định du xuân tại My Gardens. Ở đây, hoa cánh bướm, hoa hướng dương đang khoe sắc rực rỡ. Một bên là vườn hoa, trước mặt là sông Ba trong xanh và núi Chư Mố hùng vĩ, tạo nên khung cảnh rất thơ mộng.

“Cả nhà đã có nhiều bức ảnh đẹp và khoảnh khắc vui vẻ bên nhau” - chị Dung kể.

Chị Tạ Thị Lan (thôn Thắng Lợi 2, xã Phú Thiện) lựa chọn du xuân gần nhà, dành trọn thời gian bên gia đình trong dịp Tết. Ảnh: Vũ Chi

Tại xã Phú Thiện, khu Quảng trường 30-3 cũng đông vui không kém. Chị Tạ Thị Lan (thôn Thắng Lợi 2) cùng gia đình chọn cách du xuân nhẹ nhàng bằng việc uống cà phê, chụp hình và thưởng thức các món ăn ngon.

Chị Lan bày tỏ: “Năm nay, công việc nhiều nên tôi ít có thời gian cho gia đình. Dịp Tết, cả nhà quyết định không đi xa mà dành thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện cùng nhau. Mong năm mới mọi người đều dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn”.

Người dân ghi lại khoảnh khắc ngày xuân, check-in tại khuôn viên tổ đình Sơn Long (phường Quy Nhơn Đông) trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: H.V

Sau một năm vất vả mưu sinh, Tết là dịp để người dân Gia Lai trở về với gia đình, với cội nguồn và tận hưởng những phút giây thư thái bên người thân. Dù chọn cách du xuân giữa thiên nhiên hay quây quần bên gia đình, tất cả đều chung niềm mong ước về một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều khởi sắc.