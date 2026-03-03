Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Công an xã Ia Pa kịp thời cứu người đàn ông bị co giật giữa đường

THÚY TRINH

(GLO)- Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 2-3, một người dân khi lưu thông qua tuyến đường tránh, đoạn qua trung tâm xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), đã phát hiện một người đàn ông nằm giữa đường trong tình trạng co giật. Người này lập tức chạy đến Công an xã Ia Pa (cách hiện trường khoảng 700 m) để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Pa nhanh chóng cử 3 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện của đơn vị đến hiện trường, phối hợp cùng người dân khẩn trương đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế xã Ia Pa cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ và điều trị kịp thời, sức khỏe nạn nhân hiện đã ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.

glo-cap-cuu-1.jpg
Công an xã Ia Pa đưa nạn nhân vào Trung tâm y tế xã để cấp cứu. Ảnh: Kim Thoa

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là Kpă Hiu (SN 1996, trú xã Ia Tul, tỉnh Gia Lai). Trên đường đi làm về, khi đến khu vực trên, anh Hiu bất ngờ bị tụt canxi dẫn đến co giật, chuột rút toàn thân, không thể tự di chuyển. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, tình huống có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

glo-cap-cuu-2.jpg
Công an xã Ia Pa hỗ trợ đưa nạn nhân di chuyển từ cáng cứu thương vào giường cấp cứu. Ảnh: Kim Thoa

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm và giàu tính nhân văn của Công an xã Ia Pa không chỉ kịp thời cứu giúp người gặp nạn, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an cơ sở luôn tận tụy, sẵn sàng vì Nhân dân phục vụ.

