Khởi công Cụm công nghiệp số 2 Đak Đoa với tổng vốn đầu tư 435,8 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 20-5, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Công ty Cổ phần Shinec Gia Lai tổ chức lễ động thổ, khởi công Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp số 2 Đak Đoa.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Minh Chí

Tham dự buổi lễ có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Về phía chủ đầu tư có ông Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec (thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Shinec); ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec Gia Lai cùng Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Các đại biểu bấm nút khởi công Cụm công nghiệp số 2 Đak Đoa. Ảnh: Minh Chí

Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp số 2 Đak Đoa được UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 8-2023. Sau thời gian hoàn thiện các điều kiện, thủ tục cần thiết, Công ty Cổ phần Shinec Gia Lai chính thức khởi công dự án với quy mô gần 75 ha, tổng vốn đầu tư 435,8 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp nằm trên tuyến quốc lộ 19 - kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, thuận lợi cho việc kết nối cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế, góp phần phát triển logistics và mở rộng chuỗi cung ứng liên vùng.

Theo quy hoạch, dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội khu cùng quỹ đất linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự án hướng tới mô hình cụm công nghiệp hiện đại, sinh thái, gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Ông Hoàng Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec Gia Lai - phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Minh Chí

Tại buổi lễ, đại diện Công ty Cổ phần Shinec Gia Lai cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu hoàn thành dự án trong vòng 9 tháng kể từ ngày khởi công; đồng thời xây dựng Cụm công nghiệp số 2 Đak Đoa trở thành cụm công nghiệp kiểu mẫu của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ tin tưởng dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, góp phần phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Đak Đoa nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường; đồng thời tăng cường thu hút các dự án đầu tư thứ cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Công ty Cổ phần Shinec Gia Lai với các đối tác. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cùng lãnh đạo tỉnh đã chứng kiến lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Công ty Cổ phần Shinec Gia Lai với các đối tác và thực hiện bấm nút khởi công dự án.