Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

(GLO)- Sáng 13-5, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026 đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026 do Đại tá Nguyễn Duy Thiều - Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần Kỹ thuật Hải quân làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn và các Phó Trưởng đoàn: Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các thành viên.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang làm trưởng đoàn cùng tham gia dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Mỹ Hà

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, biển, đảo luôn là phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Bằng mồ hôi, công sức và cả máu xương của bao thế hệ, nhân dân ta đã xác lập, quản lý và kiên cường bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên Biển Đông, khẳng định chủ quyền thiêng liêng đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Mỹ Hà

Kế thừa truyền thống cha ông, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn kiên cường bám biển, bám đảo, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt, trong trận chiến đấu ngày 14-3-1988 tại khu vực Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh, làm nên “Vòng tròn bất tử” giữa biển khơi, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 2 từ trái sang) làm trưởng đoàn, tham quan Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và ôn lại dấu tích lịch sử bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Trước anh linh anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Sự hy sinh ấy mãi là bản hùng ca bất tử, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, đoàn công tác đã tham quan khu trưng bày lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật, tư liệu lịch sử về các chiến sĩ Gạc Ma. Những kỷ vật thiêng liêng không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu vận tải đổ bộ 955 thuộc Vùng 4 Hải quân. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tàu vận tải đổ bộ 955 thuộc Vùng 4 Hải quân. Đây là đơn vị vận tải chủ lực thực hiện nhiệm vụ đưa đón các đoàn công tác ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tăng cường mối gắn kết giữa hậu phương với biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.