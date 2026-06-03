Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc một số dự án giao thông

(GLO)- Ngày 3-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra các dự án: Trạm dừng nghỉ đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại Km77+820; Trạm dừng nghỉ đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km35+500; Tuyến đường từ trung tâm xã Phù Mỹ kết nối xã Đề Gi; Tuyến đường kết nối từ QL 1 đến cảng Đề Gi và kiểm tra hiện trường dự án cầu vượt lũ Mỹ Thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra Dự án Trạm dừng nghỉ đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại hiện trường Dự án cầu vượt lũ Mỹ Thành, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng về tiến độ thực hiện dự án.

Đến nay, các hạng mục chính của cầu đã cơ bản được thi công xong, giá trị xây lắp đạt 89,6%. Tuy nhiên, hạng mục đường đầu cầu phía xã Vạn Đức còn vướng 1 hộ dân nên địa phương chưa bàn giao mặt bằng khu vực này cho nhà thầu thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cầu vượt lũ Mỹ Thành là công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế cho hàng ngàn hộ dân. Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng; đại đa số hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận với chủ trương chung, tạo điều kiện thuận lợi nên việc xây dựng cây cầu sắp hoàn thành.

Hiện chỉ còn vướng 1 hộ dân làm chậm tiến độ, vì vậy, chính quyền địa phương cần kiên quyết thực hiện đúng quy định của pháp luật để bàn giao mặt bằng thi công đường đầu cầu cho đồng bộ với công trình.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã kiểm tra Dự án tuyến đường nối từ QL 1 đến đường ven biển (ĐT.639) kết nối cảng Đề Gi. Để có mặt bằng thi công tuyến đường này, cần thu hồi diện tích khoảng 57 ha. Trong đó, đất lúa khoảng 12,7 ha; đất rừng sản xuất khoảng 6,6 ha; đất trồng cây hàng năm và lâu năm 10,3 ha; đất ở khoảng 1 ha; các loại đất khác khoảng 26,4 ha. Đồng thời, cần bố trí tái định cư cho 66 hộ (xã Hòa Hội 20 hộ, xã Đề Gi 46 hộ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chỉ đạo 2 xã Đề Gi, Hòa Hội khẩn trương phê duyệt các phương án, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công dự án.

Đồng chí cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương xây dựng 3 khu tái định cư phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, bao gồm: Khu tái định cư số 1 tại Vĩnh Trường (xã Hòa Hội); Khu tái định cư số 2 tại Vĩnh Thành và Khu tái định cư số 3 tại Đức Phổ 1 (xã Đề Gi).

Kiểm tra tuyến đường kết nối trung tâm thị trấn Phù Mỹ (nay là xã Phù Mỹ) với xã Cát Minh (nay thuộc xã Đề Gi), có chiều dài 11,3 km, nền đường rộng 9 m, được thiết kế với kết cấu mặt đường bê tông xi măng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu tranh thủ mùa nắng, tập trung thi công các công trình thoát nước và nền đường. Trong quá trình thi công chú ý phun nước giảm bụi, hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân ven đường.

Chủ đầu tư cũng cần phối hợp với các sở ngành nghiên cứu, tính toán chi phí và hiệu quả đầu tư, tham mưu đề xuất thêm phương án thảm nhựa mặt đường, trình tỉnh xem xét, lựa chọn. Bởi khi đưa vào sử dụng tuyến đường có tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, vận lượng sẽ lớn nên cần đầu tư bài bản 1 lần để sử dụng lâu dài, giúp việc đi lại và chuyên chở hàng hóa của người dân thuận lợi hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 3 từ trái sang) chỉ đạo xử lý vướng mắc tại Trạm dừng nghỉ đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Trung Nghĩa

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đi kiểm tra và cho chủ trương giải quyết vướng mắc liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án Trạm dừng nghỉ đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại lý trình Km35+500 và chỉ đạo giải quyết vướng mắc trên diện tích chồng lấn khai thác khoáng sản thuộc Dự án Trạm dừng nghỉ đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại lý trình Km77+820.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh, 2 dự án này rất cấp thiết, bởi cao tốc đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có trạm dừng nghỉ nên gây bất tiện cho người dân khi lưu thông qua đây.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành và địa phương có liên quan cần khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, tạo điều kiện thi công xây dựng hoàn thành Trạm dừng nghỉ thời gian tới.