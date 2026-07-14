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Thời sự

Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

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BẢO LONG
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(GLO)- Chiều 13-7, Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026).

Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, công chức, người lao động của THADS tỉnh.

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Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của hệ thống THADS Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 130 ngày 19-7-1946.

Trải qua 8 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành THADS ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Phát huy truyền thống, THADS tỉnh Gia Lai tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành viên, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Lãnh đạo đơn vị bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành; đồng thời kêu gọi toàn thể công chức phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Bà Nguyễn Lê Kim Ánh nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống THADS. Ảnh: Bình Dương

Nhân dịp này, lãnh đạo THADS tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 cá nhân; trao giấy khen của Cục trưởng Cục Quản lý THADS cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chào mừng 80 năm ngày truyền thống THADS và triển khai nền tảng số.

Chiều cùng ngày, THADS tỉnh và các chi nhánh BIDV trên địa bàn đã ký biên bản ghi nhớ về tăng cường phối hợp trong công tác THADS và xử lý nợ xấu.

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THADS tỉnh Gia Lai và các chi nhánh BIDV ký biên bản ghi nhớ về tăng cường phối hợp trong công tác THADS và xử lý nợ xấu. Ảnh: Bình Dương

Theo đó, hai bên thống nhất phối hợp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ; trao đổi thông tin, thực hiện các biện pháp phong tỏa, khấu trừ tài khoản theo quy định.

BIDV cũng sẽ hỗ trợ các giải pháp thanh toán điện tử, ngân hàng số, đào tạo nghiệp vụ và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

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