Tỉnh Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo

(GLO)- Chiều 27-7, UBND tỉnh Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự lễ ký kết có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái; Phó Chủ tịch Viện Chu Hoàng Hà.

Về phía tỉnh Gia Lai, có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang.

Tham dự buổi lễ còn có GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (phải) và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái đã ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Theo nội dung ký kết, UBND tỉnh Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, toàn diện trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành động lực chính thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và năng lực quản trị của địa phương.

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác thỏa thuận. Ảnh: Trung Nghĩa

Hai bên thống nhất hợp tác trên 4 nhóm lĩnh vực trọng tâm, gồm: tư vấn xây dựng chiến lược, cơ chế, chính sách và định hướng phát triển; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái khoa học - công nghệ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác học thuật.

Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, Blockchain, công nghệ bán dẫn. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng hạ tầng số, cơ sở dữ liệu, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và triển khai các mô hình thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Thỏa thuận hợp tác giữa Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không chỉ là một văn bản hợp tác, mà là bước khởi đầu để đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng khẳng định lợi thế riêng của Gia Lai là có Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). Bên cạnh đó, Gia Lai đang định hướng triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ mang tính đột phá như phát triển công nghệ Graphene, nghiên cứu vật liệu mới, xây dựng hệ thống quan trắc phục vụ kinh tế carbon; đồng thời đặt mục tiêu đào tạo khoảng 7.500 kỹ sư trong các lĩnh vực AI, bán dẫn và dữ liệu lớn, tạo nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kỳ vọng sự đồng hành của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ góp phần đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng của Gia Lai. Ảnh: Trung Nghĩa

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng bày tỏ mong muốn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về chuyên môn cho các nhóm nghiên cứu của ICISE, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và triển khai các chương trình khoa học có quy mô lớn, góp phần đưa Gia Lai trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ của khu vực.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái khẳng định: Thỏa thuận hợp tác không chỉ thể hiện quyết tâm của hai bên trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn tạo nền tảng triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái khẳng định sẽ phát huy tiềm lực khoa học, công nghệ để đồng hành cùng Gia Lai triển khai các chương trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Ảnh: Trung Nghĩa

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ phát huy thế mạnh của hệ thống các viện nghiên cứu đầu ngành, hỗ trợ Gia Lai trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ vũ trụ và viễn thám, công nghệ lượng tử, vật liệu mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao quà lưu niệm, khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Trung Nghĩa

Đồng thời, phối hợp với tỉnh phát huy vai trò của ICISE, kết nối các nhà khoa học trong và ngoài nước, từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, góp phần đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực phát triển của địa phương.