Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Chiều 13-11, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Buổi làm việc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong giai đoạn tới.

﻿Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồ Điểm

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi và thống nhất nhiều nội dung hợp tác trọng tâm, như: đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tư vấn, nghiên cứu và phản biện chính sách; hợp tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng đô thị thông minh; cùng mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu.

UBND tỉnh ký kết hợp tác với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về đào tạo. Ảnh: Hồ Điểm

Qua làm việc, đại diện Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cam kết phối hợp triển khai các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của tỉnh, trong đó chú trọng đào tạo sau đại học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ cấp xã trong bối cảnh tỉnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các chương trình đào tạo thạc sĩ và các khóa tập huấn có tính thực tiễn cao, được thiết kế phù hợp với nhu cầu từng địa phương. Phó Chủ tịch nhấn mạnh Gia Lai là địa phương có nhiều tiềm năng nổi bật như phát triển du lịch, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn…; cùng với đó là nhiều dự án trọng điểm sắp triển khai. Vì vậy, tỉnh rất kỳ vọng vào sự đồng hành của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Hồ Điểm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kỳ vọng thỏa thuận hợp tác sẽ tạo nền tảng quan trọng để tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức quản trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh để triển khai các nội dung đã ký kết theo hướng thực chất, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh.

Việc ký kết thỏa thuận cũng góp phần mở ra cơ hội tăng cường nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế-xã hội, qua đó thúc đẩy năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của tỉnh.