Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 13-11, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Buổi làm việc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập trong giai đoạn tới.

z7220241995592-e04cbd8f2baaee250055eb0e4d52ef19.jpg
﻿Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồ Điểm

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi và thống nhất nhiều nội dung hợp tác trọng tâm, như: đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tư vấn, nghiên cứu và phản biện chính sách; hợp tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng đô thị thông minh; cùng mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu.

z7220242025020-cc6db8a2c5e5bf2fb10e680bee5837a0.jpg
UBND tỉnh ký kết hợp tác với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về đào tạo. Ảnh: Hồ Điểm

Qua làm việc, đại diện Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cam kết phối hợp triển khai các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của tỉnh, trong đó chú trọng đào tạo sau đại học và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ cấp xã trong bối cảnh tỉnh chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt là các chương trình đào tạo thạc sĩ và các khóa tập huấn có tính thực tiễn cao, được thiết kế phù hợp với nhu cầu từng địa phương. Phó Chủ tịch nhấn mạnh Gia Lai là địa phương có nhiều tiềm năng nổi bật như phát triển du lịch, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn…; cùng với đó là nhiều dự án trọng điểm sắp triển khai. Vì vậy, tỉnh rất kỳ vọng vào sự đồng hành của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.

z7220242007105-883839f97323da15592178f1527459c1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Hồ Điểm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kỳ vọng thỏa thuận hợp tác sẽ tạo nền tảng quan trọng để tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức quản trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh để triển khai các nội dung đã ký kết theo hướng thực chất, hiệu quả và phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh.

Việc ký kết thỏa thuận cũng góp phần mở ra cơ hội tăng cường nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế-xã hội, qua đó thúc đẩy năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null