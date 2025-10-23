Gia Lai ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông

(GLO)- Sáng 23-10, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035.

Tham dự lễ ký kết, về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.

Về phía VNPT có ông Tô Dũng Thái-Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và VNPT trao bản thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số. Ảnh: N.H

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên tập trung thực hiện 4 nội dung: hợp tác phát triển hạ tầng, nền tảng tạo nền móng cho chuyển đổi số; hợp tác phát triển chính quyền số; hợp tác phát triển kinh tế số; hợp tác phát triển xã hội số.

Trên cơ sở thỏa thuận, VNPT triển khai các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến, phù hợp với điều kiện, cơ sở hạ tầng của tỉnh để đặt nền móng cho việc phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Cùng với đó, đề xuất, tư vấn, xây dựng chương trình, kế hoạch, dự án cung cấp hạ tầng mạng băng rộng cố định, di động 4G/5G; hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng kết nối Internet, Internet vạn vật loT và các hạ tầng, nền tảng số đáp ứng nhu cầu kết nối, chia sẻ, xử lý dữ liệu, giám sát mạng lưới và đảm bảo an toàn, an ninh mạng để tạo nền móng cho chuyển đổi số.

Tư vấn và cung cấp các giải pháp phát triển hạ tầng chính quyền số phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh trong việc khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ, đề xuất các giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu và phát triển các dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh, trung tâm giám sát và điều hành thông minh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước; đồng thời, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch.

Triển khai các giải pháp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm như du lịch, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và tài nguyên-môi trường, tạo nền tảng, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế số của tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo VNPT. Ảnh: N.H

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao năng lực của VNPT trong thúc đẩy phát triển 3 trụ cột chuyển đổi số gồm: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; đồng thời, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Tập đoàn trong quá trình chuyển đổi số tại địa phương thời gian qua, nhất là trong giai đoạn 2023-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh luôn tạo điều kiện tốt nhất để VNPT thực hiện khảo sát, phân tích hiện trạng để tư vấn các ngành, địa phương trong phạm vi các lĩnh vực hợp tác. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị VNPT cần ưu tiên phát triển hạ tầng băng rộng, chất lượng cao trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, an toàn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển.

Nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, phủ sóng 5G rộng khắp toàn tỉnh, đặc biệt là tại các địa bàn trọng yếu, vùng sâu vùng xa cần thông tin liên lạc thông suốt, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh quốc phòng; duy trì các trạm phát sóng dự phòng để đảm bảo thông tin liên lạc khi xảy ra thiên tai, lũ lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị VNPT nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế số; hỗ trợ tổ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn người dân làm quen với các nền tảng, ứng dụng cơ bản phục vụ cuộc sống.

Cùng với đó, bày tỏ mong muốn, VNPT đứng chân trên địa bàn tỉnh sẽ trở thành “cánh tay nối dài” của Sở Khoa học và Công nghệ, hỗ trợ tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, mạnh về chuyển đổi số; tiếp cận và ứng dụng tốt các công nghệ mới, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Tô Dũng Thái-Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT khẳng định: Việc thực hiện ký kết thỏa thuận giữa UBND tỉnh Gia Lai với Tập đoàn mở ra rất nhiều cơ hội về triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số một cách toàn diện.

VNPT sẽ cố gắng thực hiện từng bước những nội dung theo thỏa thuận; đồng thời, cam kết sẽ tập trung nguồn lực khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh tại tỉnh Gia Lai.