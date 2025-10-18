Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát một số dự án trên địa bàn xã Bình Hiệp và Bình Khê

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 18-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi khảo sát vị trí một số dự án triển khai trên địa bàn xã Bình Hiệp và Bình Khê.

Tại xã Bình Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến khảo sát khu vực dự kiến xây dựng khu công nghiệp, logistics và công nghiệp phụ trợ; nghe báo cáo về khu vực dự kiến xây dựng Trung tâm hành chính xã và khu đô thị mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát khu vực dự kiến xây dựng khu công nghiệp, logistics và công nghiệp phụ trợ xã Bình Hiệp. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của UBND xã Bình Hiệp, địa phương đang tập trung hoàn thành Đồ án quy hoạch chung của xã với định hướng quy hoạch trên 5 nguyên tắc: “Tuân thủ-kế thừa-loại bỏ-bổ sung-kết nối”.

Trong đó, Trung tâm hành chính xã được quy hoạch trên diện tích gần 11 ha đóng vai trò điểm lõi điều hành, phục vụ và kết nối giữa các khu dân cư trong địa bàn, đảm bảo người dân ở tất cả các khu vực đều thuận tiện tiếp cận các dịch vụ hành chính, văn hóa…

Khu đô thị mới của xã được quy hoạch có quy mô khoảng 220 ha, dân số dự kiến khoảng 14.000 người, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị, dịch vụ, thương mại hiện đại, lấy con người, không gian xanh và công nghệ thông minh làm trung tâm. Khu công nghiệp được quy hoạch có diện tích 270 ha; 2 khu dịch vụ logistics, với tổng diện tích 150 ha và 2 khu công nghiệp phụ trợ, với tổng diện tích 70 ha.

Vị trí khu vực dự kiến xây dựng khu công nghiệp, logistics và công nghiệp phụ trợ Bình Hiệp. Ảnh: N.H

Theo định hướng, Khu công nghiệp trong đô thị được quy hoạch có ý nghĩa là hạt nhân phát triển kinh tế-kỹ thuật, động lực mở rộng không gian và hình thành cấu trúc đô thị bền vững. Các khu công nghiệp phụ trợ trong khu đô thị được định hướng là hạt nhân phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với hoạt động hàng không của Sân bay Phù Cát và logistics. Đồng thời, xây dựng hệ thống kho bãi logistics gắn với cao tốc Bắc Nam và cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, hình thành chuỗi hạ tầng logistics liên vùng, kết nối vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên và cả nước.

Sau khi đi khảo sát các địa điểm được quy hoạch trên địa bàn xã Bình Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá đồ án quy hoạch chung của địa phương là rất bài bản, có tính khả thi cao, phát huy hết tiềm năng, lợi thế phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để xã Bình Hiệp tăng tốc phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nghe lãnh đạo xã Bình Khê báo cáo tình hình thu hút đầu tư tại Khu chăn nuôi tập trung Đồng Hào. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý đưa các khu, cụm công nghiệp, kho bãi logistics, công nghiệp phụ trợ, thương mại, dịch vụ gần khu vực nút giao cao tốc Bắc Nam và cao tốc Quy Nhơn-Pleiku vào Đồ án Quy hoạch chung của tỉnh. Giao lãnh đạo Sở Xây dựng thẩm định, hướng dẫn địa phương hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch chung để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tại xã Bình Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã khảo sát khu chăn nuôi tập trung Đồng Hào; nghe lãnh đạo xã báo cáo các dự án quy hoạch Khu công nghiệp Tây Giang, Cụm công nghiệp Tây Giang và các dự án đang triển khai trên địa bàn.

Một doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển chăn nuôi tại Khu chăn nuôi tập trung Đồng Hào. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự quyết liệt, chủ động của lãnh đạo xã Bình Khê trong việc mạnh dạn đề xuất các ý tưởng phát triển kinh tế-xã hội; hoàn chỉnh quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung, các khu, cụm công nghiệp, nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cho rằng, xã Bình Khê có nhiều tiềm năng để phát triển các khu, cụm công nghiệp vì lợi thế nằm dọc trên trục Quốc lộ 19 và sắp tới đây là tuyến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Do đó, để sớm triển khai các dự án, xã cần hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung để trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Nhân chuyến công tác tại xã Bình Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đến dâng hương viếng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Di tích Huyện đường Bình Khê.

