Tập trung các giải pháp đột phá để đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững

(GLO)- Sáng 18-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo các phường An Khê, An Bình và xã Cửu An về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát khu vực dự kiến quy hoạch khu trung tâm hành chính mới xã Cửu An tại thôn An Điền Bắc. Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường, xã đã báo cáo kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, các địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, đạt nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm (GRDP); tổng thu ngân sách trên địa bàn; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công... so với kế hoạch HĐND tỉnh giao đều đạt kết quả khả quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Ngoài ra, tình hình tổ chức bộ máy chính quyền hoạt động ổn định, không bị gián đoạn trong công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Các trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường An Khê, An Bình và xã Cửu An cũng nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới; đồng thời, đề xuất nhiều kiến nghị với tỉnh trong công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư nhằm tạo dư địa tăng trưởng cho địa phương.

Đại diện lãnh đạo phường An Bình báo cáo những định hướng lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian tới. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả phát triển kinh tế-xã hội các xã, phường đã đạt được trong 9 tháng năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tiềm năng và dư địa phát triển của các địa phương còn rất lớn, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và xây dựng các khu đô thị, thương mại, dịch vụ.

Để khai thác các tiềm năng này, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu lãnh đạo địa phương chú trọng công tác quy hoạch phải có tư duy mới, tầm nhìn xa; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trọng điểm, mang lại hiệu quả cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu người đứng đầu các địa phương cần có định hướng xây dựng sớm các khu đô thị-thương mại-dịch vụ hiện đại, tạo nguồn thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ mở rộng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Cùng với đó, tập trung công tác xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát tiềm năng phát triển du lịch tại khu di tích khảo cổ Rộc Tưng (thôn An Xuân 3, xã Cửu An). Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, triển khai các công trình hạ tầng cấp bách, các tuyến giao thông kết nối, công trình thủy lợi, kè chống xói lở bờ sông, các công trình xử lý nước thải, thu gom xử lý rác; đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công gắn với đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn.

Ngoài ra, cần thực hiện tốt mô hình chính quyền kiến tạo, gần dân, sát dân, chăm lo tốt hơn cho cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát tuyến bờ kè Sông Ba thuộc phường An Khê.

﻿Ảnh: N.H

Trước khi làm việc với lãnh đạo các phường, xã, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi khảo sát khu vực dự kiến quy hoạch khu trung tâm hành chính mới xã Cửu An tại thôn An Điền Bắc; khu di tích khảo cổ Rộc Tưng (thôn An Xuân 3, xã Cửu An); khảo sát việc mở rộng Cụm công nghiệp An Khê (phường An Bình; khu Quy hoạch trung tâm hành chính mới phường An Bình.

Cùng với đó, khảo sát cụm công nghiệp dự kiến mở mới và khu vực phát triển khu dân cư, thương mại-dịch vụ phường An Bình; khảo sát tuyến đường giao thông bờ Tây sông Ba, tuyến cao tốc và đường dẫn kết nối cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; kiểm tra vị trí đề xuất đầu tư xây dựng đập dâng, kè sông Ba, đường dọc sông Ba thuộc phường An Khê; khảo sát Khu đô thị An Tân, dự án Trường liên cấp, Bệnh viện đa khoa tư nhân, Khu liên hợp thể thao-dịch vụ (phường An Khê).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm Di tích An Khê Trường-Di tích quốc gia đặc biệt ở phường An Khê. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã đến thăm Di tích An Khê Trường-Di tích quốc gia đặc biệt ở phường An Khê. Đây là căn cứ địa buổi đầu của phong trào nông dân Tây Sơn.