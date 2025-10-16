Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Gia Lai luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ICISE hoạt động

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

ĐỨC HẢI
(GLO)- Chiều 16-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tiếp và làm việc với Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Tại buổi tiếp, Giáo sư Trần Thanh Vân đã cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh Gia Lai khi thời gian qua luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để ICISE hoạt động.

Theo Giáo sư Trần Thanh Vân, hiện nay, các nhà khoa học trên thế giới rất quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ, nhất là trong lĩnh vực lượng tử có nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới sẵn sàng hỗ trợ cho ICISE. ICISE đang thành lập 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm về Vật lý tại Viện IFIRSE (trực thuộc ICISE).

Giáo sư Vân mong muốn tỉnh Gia Lai quan tâm hỗ trợ ICISE xây dựng Trạm quan trắc Môi trường biển và Hải dương học đạt chuẩn quốc tế; Trạm thu nhận tín hiệu vệ tinh BIOMASS dùng để tiếp nhận, xử lý và khai thác dữ liệu từ vệ tinh này phục vụ quan sát, đo lường, quản lý rừng, nông nghiệp, phát thải carbon và tài nguyên thiên nhiên.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-trao-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-trung-tam-icise.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ ba từ phải sang) trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ICISE. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân; đồng thời khẳng định sự trân trọng đối với những cống hiến, đóng góp của Giáo sư đối với lĩnh vực khoa học của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Gia Lai đặc biệt quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ICISE hoạt động.

Thống nhất đối với những kiến nghị, đề xuất của Giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ICISE khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định để tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ.

quang-canh-buoi-lam-viec.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hải

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng hoan nghênh ICISE đã vận động được một số nhà khoa học có tâm huyết, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu để chủ trì các nhóm nghiên cứu tại chỗ về Vật lý Neutrino, Vật lý Lượng tử, Lý-Sinh học và Vật lý Thiên văn-Vũ trụ học.

Về phía Gia Lai, tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện về cơ chế và hỗ trợ về nguồn lực để ICISE xây dựng các nhóm nghiên cứu này nhằm phát triển khoa học cơ bản tại tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn ICISE làm đầu mối tiếp cận các nhà khoa học quốc tế có sáng chế công nghệ mang tính ứng dụng cao có thể chuyển giao công cho địa phương để phát triển các sản phẩm thương mại hóa.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ICISE, cập nhật thông tin đối với diện tích được Chính phủ miễn tiền thuê đất.

