Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng khi tỉnh Gia Lai được đón tiếp GS Serge Haroche cùng các nhà khoa học đến tham dự hội nghị hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”.

Đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để tăng cường giao lưu, trao đổi khoa học, góp phần nâng cao vị thế của Gia Lai trên bản đồ khoa học quốc tế, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

GS Serge Haroche (trái) trò chuyện cùng Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Gia Lai luôn xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh đang tích cực hỗ trợ Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học-công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn GS Serge Haroche quan tâm, đóng góp ý kiến giúp tỉnh phát triển nguồn lực nghiên cứu khoa học cơ bản, đồng thời xem xét tiếp nhận, hướng dẫn đào tạo các sinh viên xuất sắc từ Trường Đại học Quy Nhơn và ICISE.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị GS Serge Haroche giới thiệu các nhà khoa học trẻ, tài năng đến làm việc, hợp tác nghiên cứu tại ICISE. Tỉnh Gia Lai luôn sẵn sàng chào đón, hỗ trợ điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học đến làm việc, đóng góp cho sự phát triển của khoa học trong nước và quốc tế.

Quang cảnh buổi tiếp đón, làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại buổi tiếp, GS Serge Haroche bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của tỉnh Gia Lai; đánh giá cao việc tỉnh đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển ICISE trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu. Theo ông, nghiên cứu khoa học cơ bản đòi hỏi quá trình lâu dài, cần sự kiên trì và một môi trường tự do học thuật, không bị chi phối bởi các ràng buộc hành chính; đồng thời phải chú trọng phát hiện, đào tạo và trọng dụng các tài năng trẻ.

Nhân dịp này, GS Serge Haroche gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ông và đoàn nhà khoa học quốc tế đến tham dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng khoa học toàn cầu.