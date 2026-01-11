Điều tra vụ nổ khiến 2 người phụ nữ thương vong tại Phù Mỹ Bắc

(GLO)- Chiều 10-1, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận: Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc khiến 2 người phụ nữ thương vong nghi do bom nổ vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 35 phút ngày 10-1, Công an xã Phù Mỹ Bắc nhận được tin báo với nội dung: Khoảng 13 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị T. (SN 1979, trú thôn Tân Ốc) đến nhà bà Đặng Thị C. (SN 1963, trú thôn Vạn Định, cùng xã Phù Mỹ Bắc) để mua phế liệu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Người dân cung cấp

Trong lúc đang cân phế liệu thì bất ngờ phát ra tiếng nổ. Vụ nổ khiến bà C. tử vong tại chỗ, bà T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng khác nhanh chóng có mặt để nắm tình hình, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Chiều cùng ngày, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo một nguồn tin tại hiện trường, thời điểm trước khi xảy ra tiếng nổ, trong lúc mua bán phế liệu, hai người phụ nữ đã đập, gõ vào một vật bằng kim loại bị gỉ sét.

“Thông tin ban đầu nghi là do bom nổ. Nạn nhân T. do vết thương nặng nên sau đó được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra” - lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc thông tin.