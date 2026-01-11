Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Điều tra vụ nổ khiến 2 người phụ nữ thương vong tại Phù Mỹ Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC MINH

(GLO)- Chiều 10-1, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận: Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc khiến 2 người phụ nữ thương vong nghi do bom nổ vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 35 phút ngày 10-1, Công an xã Phù Mỹ Bắc nhận được tin báo với nội dung: Khoảng 13 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị T. (SN 1979, trú thôn Tân Ốc) đến nhà bà Đặng Thị C. (SN 1963, trú thôn Vạn Định, cùng xã Phù Mỹ Bắc) để mua phế liệu.

hien-truong-noi-xay-ra-vu-no.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Người dân cung cấp

Trong lúc đang cân phế liệu thì bất ngờ phát ra tiếng nổ. Vụ nổ khiến bà C. tử vong tại chỗ, bà T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phù Mỹ Bắc phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng khác nhanh chóng có mặt để nắm tình hình, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Chiều cùng ngày, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo một nguồn tin tại hiện trường, thời điểm trước khi xảy ra tiếng nổ, trong lúc mua bán phế liệu, hai người phụ nữ đã đập, gõ vào một vật bằng kim loại bị gỉ sét.

“Thông tin ban đầu nghi là do bom nổ. Nạn nhân T. do vết thương nặng nên sau đó được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra” - lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Bắc thông tin.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”

Thời sự

(GLO)- Ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình bà Lê Thị Hòa (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) và tặng quà cho 20 gia đình khác được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng lại nhà mới và bàn giao trong đợt 1.

Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

LIVE Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

Thời sự

(GLO)- Hãy cùng nói lời tạm biệt những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2025 để hân hoan chào đón năm 2026 ngập tràn niềm vui, hy vọng và những khát vọng mới trong không khí sôi động của chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề "Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”.

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đồng hành và dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đồng hành, dẫn dắt nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, văn minh, giàu đẹp

Thời sự

(GLO)- Sáng 31-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 360.000 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh.

null