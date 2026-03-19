Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng

(GLO)- Ngày 18-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp xã giao bà Vonekham Cheuangmanivong - tân Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã giới thiệu khái quát về tỉnh Gia Lai và thông báo tình hình hợp tác giữa Gia Lai với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh buổi tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: Phi Long

Bên cạnh hỗ trợ 4 tỉnh Nam Lào xây dựng các công trình hữu nghị với tổng kinh phí 60 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai đã cấp 235 suất học bổng cho sinh viên sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, với các trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng, liên thông lên cao đẳng nghề; đồng thời, hỗ trợ 4 tỉnh Nam Lào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Gia Lai cũng đã đón tiếp 4 đoàn công tác các tỉnh Nam Lào sang thăm và chúc Tết. Sắp tới, Gia Lai sẽ tổ chức đoàn công tác sang thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại 4 tỉnh Nam Lào.

Bà Vonekham Cheuangmanivong (bên trái) cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.L

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã mời tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong tham dự Tuần lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Bà Vonekham Cheuangmanivong cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh đối với 4 tỉnh Nam Lào trong thời gian qua.

Bà khẳng định: Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào trong thời gian đến, đưa mối quan hệ giữa 2 bên ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên phải) tặng nón ngựa Phú Gia cho tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong. Ảnh: P.L

Bà Vonekham Cheuangmanivong đến chào xã giao UBND tỉnh Gia Lai đúng vào dịp tỉnh chuẩn bị đánh giá, tổng kết kết quả hợp tác giai đoạn 2021-2025 và ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2026-2030.

Đây sẽ là một dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm chung của 2 bên trong việc tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác.