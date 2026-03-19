Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÁ TRÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 18-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp xã giao bà Vonekham Cheuangmanivong - tân Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã giới thiệu khái quát về tỉnh Gia Lai và thông báo tình hình hợp tác giữa Gia Lai với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh buổi tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: Phi Long

Bên cạnh hỗ trợ 4 tỉnh Nam Lào xây dựng các công trình hữu nghị với tổng kinh phí 60 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai đã cấp 235 suất học bổng cho sinh viên sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, với các trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng, liên thông lên cao đẳng nghề; đồng thời, hỗ trợ 4 tỉnh Nam Lào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Gia Lai cũng đã đón tiếp 4 đoàn công tác các tỉnh Nam Lào sang thăm và chúc Tết. Sắp tới, Gia Lai sẽ tổ chức đoàn công tác sang thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại 4 tỉnh Nam Lào.

Bà Vonekham Cheuangmanivong (bên trái) cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: P.L

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã mời tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong tham dự Tuần lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Bà Vonekham Cheuangmanivong cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh đối với 4 tỉnh Nam Lào trong thời gian qua.

Bà khẳng định: Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh Nam Lào trong thời gian đến, đưa mối quan hệ giữa 2 bên ngày càng phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên phải) tặng nón ngựa Phú Gia cho tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Vonekham Cheuangmanivong. Ảnh: P.L

Bà Vonekham Cheuangmanivong đến chào xã giao UBND tỉnh Gia Lai đúng vào dịp tỉnh chuẩn bị đánh giá, tổng kết kết quả hợp tác giai đoạn 2021-2025 và ký kết hợp tác với các tỉnh Nam Lào giai đoạn 2026-2030.

Đây sẽ là một dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm chung của 2 bên trong việc tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

Tạm đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại Cảng cá Quy Nhơn

Thời sự

(GLO) - Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn vừa có thông báo về việc tạm thời đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại địa chỉ 26 Hàm Tử (phường Quy Nhơn) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát ra vào cảng trong thời gian đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 làm việc tại Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm trang trại chăn nuôi công nghệ cao và kiểm tra quy hoạch khu di tích Tây Sơn Thượng Đạo

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao DHN Gia Lai (xã Ia Le) và Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Lộc Phát (xã Ia Sao).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc kiểm tra công tác quản lý Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-3, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã An Vinh và An Lão vào sáng 10-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đề nghị 2 địa phương đảm bảo các điều kiện để tổ chức bầu cử thành công.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Thời sự

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 8-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 1 đã khẳng định: Niềm tin và kỳ vọng của cử tri là trách nhiệm của người ứng cử.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác bầu cử tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc.

Gần 5.700 thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường nhập ngũ

Thời sự

(GLO)- Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 5.700 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đồng loạt lên đường nhập ngũ tại 14 điểm giao, nhận quân. Với khí thế phấn khởi, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm viết tiếp truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

