Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC TÚ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở đơn vị đặt tại số 24 Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ban-quan-ly-pcat.jpg
Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát tạo đường băng cản lửa tại rừng phòng hộ ven biển nhằm chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô. Ảnh: Phan Tuấn

Việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý bảo vệ rừng theo định hướng của Trung ương và của tỉnh.

Danh sách hợp nhất 29 Ban quản lý rừng phòng hộ bao gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Mơr, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xã Nam, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải chỉ đạo hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, quyền và nghĩa vụ của 29 đơn vị về Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai; đồng thời chấm dứt hoạt động các đơn vị cũ theo quy định.

rung.jpg
Hoạt động hợp nhất nhằm tăng hiệu quả bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phan Tuấn

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị mới xây dựng đề án vị trí việc làm, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026

Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh các địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý II-2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại Quy Nhơn

Thời sự

(GLO)- Sáng 14-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đến thăm và làm việc với ông Ahn Ki Joon - Giám đốc Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại phường Quy Nhơn về tình hình hợp tác giáo dục, văn hóa, y tế và xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với các đối tác Hàn Quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Thời sự

(GLO)- Sáng 13-5, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026 đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

null