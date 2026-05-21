Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Trụ sở đơn vị đặt tại số 24 Quang Trung, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát tạo đường băng cản lửa tại rừng phòng hộ ven biển nhằm chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô. Ảnh: Phan Tuấn

Việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý bảo vệ rừng theo định hướng của Trung ương và của tỉnh.

Danh sách hợp nhất 29 Ban quản lý rừng phòng hộ bao gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Mơr, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Tul, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, Ban Quản lý rừng phòng hộ Xã Nam, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ya Hội, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Cát, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Vân Canh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Ban Quản lý rừng phòng hộ An Lão, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Ân.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải chỉ đạo hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, quyền và nghĩa vụ của 29 đơn vị về Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Lai; đồng thời chấm dứt hoạt động các đơn vị cũ theo quy định.

Hoạt động hợp nhất nhằm tăng hiệu quả bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phan Tuấn

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị mới xây dựng đề án vị trí việc làm, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình mới.