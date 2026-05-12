Gia Lai kiến nghị bố trí vốn thực hiện cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Ngày 12-5, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản số 5905/UBND-KTHT gửi Bộ Tài chính kiến nghị bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương để bảo đảm thực hiện dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đúng tiến độ.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 219/2025/QH15 ngày 27-6-2025, với tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng, gồm 3 dự án thành phần.

UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: M.P

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 4.894 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị và các chi phí khác khoảng 38.840 tỷ đồng.

Theo phương án đề xuất, nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 300 tỷ đồng, gồm 100 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024 và khoảng 200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương.

Đối với giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn vốn dự kiến khoảng 43.434 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách địa phương bố trí 1.250 tỷ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; ngân sách Trung ương khoảng 42.184 tỷ đồng.

Trước khi sáp nhập tỉnh, HĐND tỉnh Bình Định cam kết bố trí 750 tỷ đồng, còn HĐND tỉnh Gia Lai cam kết bố trí 500 tỷ đồng để tham gia thực hiện dự án.

Đến nay cả 3 dự án thành phần đã được phê duyệt; trong đó, dự án thành phần 1 và 3 đã khởi công từ ngày 19-12-2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028. Dự án thành phần 2 đang hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công ngày 19-5-2026.

Hiện dự án đã được bố trí 1.350 tỷ đồng, gồm 100 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 1.250 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Như vậy, phần vốn ngân sách địa phương đã được bố trí đủ theo cam kết, song dự án vẫn còn thiếu khoảng 42.384 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Để hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đúng tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền đưa dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và sớm bố trí nguồn vốn Trung ương theo cơ cấu đã được Chính phủ trình Quốc hội trước đó.