Thông qua 40 nghị quyết, hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 29-5 đã thông qua 40 nghị quyết góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng bộ cơ chế, chính sách phục vụ phát triển

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII đã xem xét, thảo luận nhiều nội dung do UBND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp. Ảnh: H.P

Trong đó, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết nghị nhiều nội dung có ý nghĩa chiến lược như: Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng đã xem xét ban hành nhiều nghị quyết nhằm rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ, thống nhất, phù hợp yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Việc tăng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo dư địa phát triển cho các địa phương trong tỉnh. Ảnh: H.P

Đơn cử như HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh. Theo đó, sẽ bổ sung hơn 4.753 tỷ đồng từ nguồn tăng thu và dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2025 chuyển sang năm 2026, qua đó nâng tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh năm 2026 lên hơn 17.997 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, dự kiến sẽ phê duyệt hỗ trợ và thực hiện 65 dự án/kế hoạch liên kết với tổng nguồn vốn hỗ trợ hơn 101,6 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương cho biết: Nghị quyết này được ban hành sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương trình bày các tờ trình liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ảnh: H.P

Cũng trên lĩnh vực này, HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ lãi suất vay thương mại đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã hoàn thành và đi vào hoạt động; mức hỗ trợ được xác định theo quy mô vốn đầu tư của dự án và chênh lệch giữa lãi suất vay thương mại với lãi suất tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Đồng thời, hỗ trợ chi phí đánh giá và cấp Giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) đối với các dự án có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ hoặc GAP tại các khu, vùng tập trung đất đai.

Ngoài ra, theo Nghị quyết kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh, mỗi xã, phường bố trí không quá 3 thú y xã. Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và được chi trả 100% mức phí đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Việc ban hành chính sách ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: H.P

Trên lĩnh vực y tế, với Nghị quyết ban hành Quy định về một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ, dự kiến tỉnh sẽ bố trí 81 tỷ đồng trong năm 2026 để thực hiện chính sách ưu đãi dành cho bác sĩ, dược sĩ, thu hút bác sĩ, dược sĩ và hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho đối tượng thu hút. Nghị quyết này được thi hành hiệu quả sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế, thể hiện chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của tỉnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh khóa XIII cũng thông qua Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai đi đào tạo. Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải khẳng định: Nghị quyết được ban hành nhằm để cụ thể hóa nội dung, quy định về khuyến khích công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác. Đồng thời, là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, đúng quy định để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình mới.

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII đã thông qua 40 nghị quyết với tỷ lệ đồng thuận cao.

Đây đều là những nghị quyết quan trọng, có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII. Ảnh: H.P

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng pháp lý và động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững của tỉnh; góp phần cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, lộ trình thực hiện và phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thông tin, giải trình thêm về các tờ trình của UBND tỉnh. Ảnh: H.P

Song song với đó, tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn về cơ chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, đầu tư, nguồn lực thực hiện; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

“Đặc biệt, cần tập trung cao độ cho công tác triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội” - đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: H.P

Đối với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy cao nhất trách nhiệm của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; theo dõi chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện, kịp thời kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời tiếp tục nắm bắt thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri, góp phần bảo đảm mọi quyết sách của HĐND tỉnh thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực.