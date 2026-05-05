Giải phóng mặt bằng thuận lợi nhờ lòng dân đồng thuận

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo, nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng (GPMB), góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định địa bàn.

Tạo đồng thuận từ cơ sở

Dự án mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2 tại phường An Nhơn Nam có diện tích 50,88 ha, gồm 36,21 ha đất nông - lâm nghiệp và 14,67 ha đất ở, liên quan 247 hộ dân phải thu hồi đất để bàn giao mặt bằng xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư.

Xác định công tác GPMB thường phát sinh nhiều vướng mắc, Đảng ủy, UBND phường đã chủ động đưa công tác dân vận đi trước một bước, kịp thời tháo gỡ “nút thắt” ngay từ cơ sở.

Từ giữa năm 2025 đến nay, phường chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phối hợp tổ dân phố Đông Bình tăng cường tuyên truyền, vận động, làm rõ mục đích, ý nghĩa dự án.

Đồng thời, tổ chức họp dân, công khai quy hoạch, diện tích thu hồi, bảng giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ. Lãnh đạo phường thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân.

Theo ông Nguyễn Minh Muộn - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay địa phương đã chi trả gần 6,75 tỷ đồng cho 77 hộ dân, thu hồi 36,21 ha đất nông - lâm nghiệp.

Đối với 14,67 ha đất ở, Hội đồng bồi thường đã lập dự thảo phương án với tổng trị giá hơn 207,3 tỷ đồng cho 153 hộ, đồng thời công khai lấy ý kiến người dân trước khi phê duyệt.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn Nam tuyên truyền cho các hộ dân tổ dân phố Đông Bình biết về chủ trương Dự án mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2. Ảnh: T.C

Những năm trước, tuyến đường trục phía Tây xã Vân Canh, đoạn từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Hiệp Hà dài khoảng 1 km bị xuống cấp, ảnh hưởng việc đi lại và vận chuyển nông - lâm sản vào Cụm công nghiệp Vân Canh.

Đầu năm 2025, UBND tỉnh Bình Định cũ đã phê duyệt dự án mở rộng tuyến đường với tổng kinh phí hơn 27,2 tỷ đồng, liên quan 41 hộ dân, diện tích thu hồi gần 2.420 m².

Để đẩy nhanh GPMB, xã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ, trực tiếp đến từng nhà vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Nhờ đó, các vướng mắc được tháo gỡ kịp thời. Nhiều hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai.

Ông Nguyễn Như Hùng (thôn Thịnh Văn 1) chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 304 m² đất, được đền bù hơn 169 triệu đồng. Khi được thông tin đầy đủ, rõ ràng về dự án và phương án bồi thường, gia đình tôi thống nhất chấp hành, bàn giao mặt bằng theo quy định”.

Linh hoạt trong công tác dân vận

Có thể thấy, việc tăng cường đối thoại, công khai thông tin và giải quyết kịp thời kiến nghị giúp hạn chế khiếu nại trong công tác GPMB, bảo đảm tiến độ các dự án.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương, nhờ thực hiện linh hoạt, sát thực tiễn công tác dân vận, năm 2025 địa phương đã triển khai GPMB 14 dự án đầu tư công; đồng thời vận động 387 hộ dân tại 25 tuyến đường hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để mở rộng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 10 km tại 11 thôn, buôn.

“Kinh nghiệm của xã trong GPMB là công tác dân vận phải đi trước một bước trong triển khai các dự án. Đảng ủy, chính quyền cơ sở giữ vai trò nòng cốt vì trực tiếp nắm cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.

Quá trình vận động phải linh hoạt nhưng đúng quy định pháp luật; đồng thời lắng nghe đầy đủ kiến nghị chính đáng của người dân để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước và nhân dân” - ông Phương nói.

Công tác dân vận được thực hiện hiệu quả đã giúp cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường trục phía Tây xã Vân Canh. Ảnh: T.C

Còn ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Vân Canh - cho biết, năm 2025 địa phương đã hoàn thành GPMB nhiều dự án như mở rộng lô A7, A8 (Cụm công nghiệp Vân Canh), đường phía Tây xã, các tuyến nội thị, điểm du lịch làng Hà Văn Trên… với hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhờ linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động, tiến độ GPMB cơ bản bảo đảm kế hoạch.

Năm 2026, xã tiếp tục triển khai các dự án đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời tăng cường phối hợp MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện dân chủ cơ sở, công khai quy hoạch, phương án bồi thường, chú trọng tiếp dân, giải quyết kịp thời kiến nghị, hạn chế khiếu nại kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - cho rằng, công tác dân vận khéo trong GPMB thời gian qua được triển khai bài bản, linh hoạt; nhờ phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường đối thoại, công khai thông tin, nhiều vướng mắc được tháo gỡ, tạo đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; nâng cao chất lượng tuyên truyền sát từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò người uy tín, kịp thời giải quyết từ cơ sở các vấn đề phát sinh, hạn chế khiếu nại kéo dài.