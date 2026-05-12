Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Dựng xây mái ấm

Tháng 4-2026, tại nhiều địa phương, các hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình khó khăn diễn ra sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Điểm chung của các chương trình là sự vào cuộc đồng bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các hội đoàn thể cùng sự đồng hành thiết thực của DN, nhà hảo tâm.

Tại phường Hoài Nhơn Tây, Hội LHPN phường phối hợp với Công ty TNHH Bao bì giấy Việt Trung tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho chị Nguyễn Thị Hồng Thu - hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố Lương Thọ 3. Gia đình chị Thu thuộc diện khó khăn, một mình nuôi con nhỏ, căn nhà cũ xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Bà Trịnh Thị Út - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường - nhấn mạnh: “Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở là nhiệm vụ quan trọng trong công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo”.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thu xúc động chia sẻ: “Có được sự hỗ trợ này, tôi rất biết ơn. Căn nhà mới không chỉ giúp mẹ con tôi ổn định cuộc sống mà còn là động lực để tôi cố gắng làm ăn, nuôi con khôn lớn”.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND phường đã tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho 8 hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: Hộ bà Trịnh Thị Thung (khu phố Tường Sơn), hộ ông Nguyễn Văn Hoàng (khu phố Phú Nông), hộ ông Huỳnh Chùm (khu phố An Đổ), hộ ông Nguyễn Văn Thu (khu phố Trường Xuân Đông), hộ bà Nguyễn Thị Trĩ, hộ ông Võ Long Sùng, hộ ông Lê Văn Kết và hộ ông Lê Văn Hùng (khu phố Công Thạnh).

Tổng chi phí thực hiện chương trình là hơn 460 triệu đồng, huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và sự chung tay của cộng đồng. Những mái ấm được dựng lên không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền đối với đời sống người dân.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc trao quà và bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 8 hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Tại thôn Vĩnh Bình (xã Vĩnh Thịnh), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã khởi công xây dựng nhà tình thương cho anh Trần Ngọc Anh - một hộ gia đình khó khăn đang thờ cúng liệt sĩ.

Với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn vận động, công trình không chỉ giúp gia đình ổn định nơi ở mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu sắc.

Tại làng Rờng, xã KDang, gia đình ông Lướt thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng không có việc làm ổn định, nuôi 3 con nhỏ, cuộc sống nhiều năm thiếu thốn.

Căn nhà Đại đoàn kết diện tích 50 m², tổng kinh phí 130 triệu đồng (trong đó Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 60 triệu đồng) đang được xây dựng sẽ giúp gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, từng bước cải thiện cuộc sống.

Tạo điểm tựa để vươn lên

Ngoài việc quan tâm xây dựng tổ ấm cho các hoàn cảnh khó khăn, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), nhiều địa phương còn triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo cho các đối tượng yếu thế, qua đó tạo nền tảng bền vững cho công tác an sinh xã hội.

Tại xã An Nhơn Tây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Hội LHPN xã đã trao 11 suất quà cho trẻ em khuyết tật, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng từ nguồn xã hội hóa.

Các đoàn thể còn trực tiếp đến từng gia đình hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại không gian sống, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các hộ khó khăn.

Đặc biệt, chương trình nhận đỡ đầu cháu Đỗ Thành Trọng (SN 2017, thôn Cù Lâm) hoàn cảnh mồ côi cha, mẹ không có việc làm ổn định với mức hỗ trợ 400 nghìn đồng/tháng đến năm 18 tuổi đã mang lại ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là sự tiếp sức lâu dài để em duy trì việc học tập.

Tại xã Tuy Phước Đông, Hội LHPN xã đã trao 2 triệu đồng cho 2 trẻ em mồ côi là Ngô Diễm Như (Kỳ Sơn) và Phan Bảo Toàn (Lạc Điền) thông qua sự ủy thác của Tập đoàn Thiện Hoàng Group. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”, góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập và sinh hoạt.

Đến nay, Hội LHPN xã Tuy Phước Đông đã kết nối, vận động nhận đỡ đầu 12 trẻ em mồ côi với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/trẻ/tháng, tạo nguồn lực ổn định để các em vượt qua khó khăn.

Hội LHPN xã Tuy Phước Tây đến thăm và trao quà cho gia đình chị Trần Thị Thanh Hồng (thôn An Hòa 2). Ảnh: B.N

Tại xã Tuy Phước Tây, ngày 3-5, Hội LHPN xã cũng đã đến thăm và trao 500 nghìn đồng hỗ trợ (đợt 2) cho gia đình chị Trần Thị Thanh Hồng (thôn An Hòa 2) hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi 3 con đang tuổi ăn học.

Nguồn hỗ trợ do gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Hồng và chị Nguyễn Thị Xa (hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh) tài trợ.

Đồng thời, gia đình này tiếp tục hỗ trợ hằng tháng cho cháu Nguyễn Thị Mai Cầm, sinh viên đang học tại TP. Hồ Chí Minh.

Những hoạt động thiết thực này cho thấy công tác an sinh xã hội không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.