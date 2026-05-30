Phụ nữ phường Hội Phú tổ chức "Vui Tết thiếu nhi" cho trẻ em làng Ia Lang

(GLO)- Chiều 29-5, Hội LHPN phường Hội Phú phối hợp với Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1 và Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức Vui Tết thiếu nhi 1-6 - Trang bị kỹ năng sống cho trẻ em làng Ia Lang. 

Tham dự chương trình có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú, Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai); đại diện các chi bộ kết nghĩa với làng Ia Lang cùng đông đảo người dân và hơn 600 thiếu nhi, học sinh làng Ia Lang.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em làng Ia Lang. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các em thiếu nhi và phụ huynh được tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; đồng thời được phổ biến kiến thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền trẻ em trên môi trường mạng.

Dịp này, các chi bộ kết nghĩa, nhà hảo tâm và hội phụ nữ các đơn vị phối hợp đã trao 600 suất quà cho các em thiếu nhi, học sinh làng Ia Lang.

Chương trình thu hút hơn 600 thiếu nhi, học sinh làng Ia Lang tham gia. Ảnh: ĐVCC

Chương trình thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ và các đơn vị đồng hành trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, góp phần tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Đời sống

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Xã hội

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Xã hội

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

Đời sống

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Đời sống

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

