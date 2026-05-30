Phụ nữ phường Hội Phú tổ chức "Vui Tết thiếu nhi" cho trẻ em làng Ia Lang

(GLO)- Chiều 29-5, Hội LHPN phường Hội Phú phối hợp với Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1 và Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai ) tổ chức Vui Tết thiếu nhi 1-6 - Trang bị kỹ năng sống cho trẻ em làng Ia Lang.

Tham dự chương trình có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú, Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai); đại diện các chi bộ kết nghĩa với làng Ia Lang cùng đông đảo người dân và hơn 600 thiếu nhi, học sinh làng Ia Lang.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em làng Ia Lang. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các em thiếu nhi và phụ huynh được tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng tự bảo vệ bản thân; kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; đồng thời được phổ biến kiến thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền trẻ em trên môi trường mạng.

Dịp này, các chi bộ kết nghĩa, nhà hảo tâm và hội phụ nữ các đơn vị phối hợp đã trao 600 suất quà cho các em thiếu nhi, học sinh làng Ia Lang.

Chương trình thu hút hơn 600 thiếu nhi, học sinh làng Ia Lang tham gia. Ảnh: ĐVCC

Chương trình thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ và các đơn vị đồng hành trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, góp phần tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh.