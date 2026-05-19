Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Xã Ia Nan trồng 2.600 cây xanh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, UBND xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại thôn Ia Nhú.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội xã Ia Nan, cùng người dân thôn Ia Nhú đã ra quân đào hố, trồng 40 cây dầu và phượng tại khu vực sân vận động thôn Ia Nhú.

quang-canh-le-phat-dong.jpg
Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: P.D

Theo kế hoạch, địa phương sẽ trồng 600 cây dầu, giáng hương và phượng tại các khu vực gồm: sân vận động thôn Ia Nhú, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan, ngã ba thôn Đức Hưng - Ia Boong cùng một số tuyến đường trên địa bàn.

Các cây được bố trí phù hợp với cảnh quan nhằm tạo điểm nhấn không gian xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và từng bước hoàn thiện hệ thống cây xanh tại địa phương.

ngay-sau-le-phat-dong-can-bo-va-cac-luc-luong-cua-xa-trong-cay-xanh-tai-khu-vuc-san-van-dong-lang-nu.jpg
Ngay sau lễ phát động, cán bộ và các lực lượng của xã trồng cây xanh tại khu vực sân vận động thôn Ia Nhú. Ảnh: P.D

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương cũng đề nghị các đơn vị, đoàn thể phân công lực lượng chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo đảm tỷ lệ cây sống cao.

Sáng cùng ngày, lực lượng dân quân cùng đoàn viên, hội viên phụ nữ, hội viên cựu chiến binh xã và người dân làng Nú - đơn vị kết nghĩa với Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tổ chức trồng 2.000 cây cà phê giống xanh lùn tại khu vực Chốt dân quân thường trực xã Ia Nan.

Qua đó, tận dụng diện tích hiện có tại Chốt để tăng gia sản xuất, tạo nguồn thu lâu dài, bền vững cho đơn vị và cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại xã Ia Nan

Khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại xã Ia Nan

(GLO)- Sáng 29-4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Nan và Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Phú Tài tổ chức khởi công xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho cán bộ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Đời sống

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

Các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai tại xã An Lão đã tạo ra động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Đời sống

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

null