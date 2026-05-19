Xã Ia Nan trồng 2.600 cây xanh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19-5, UBND xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại thôn Ia Nhú.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội xã Ia Nan, cùng người dân thôn Ia Nhú đã ra quân đào hố, trồng 40 cây dầu và phượng tại khu vực sân vận động thôn Ia Nhú.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: P.D

Theo kế hoạch, địa phương sẽ trồng 600 cây dầu, giáng hương và phượng tại các khu vực gồm: sân vận động thôn Ia Nhú, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan, ngã ba thôn Đức Hưng - Ia Boong cùng một số tuyến đường trên địa bàn.

Các cây được bố trí phù hợp với cảnh quan nhằm tạo điểm nhấn không gian xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và từng bước hoàn thiện hệ thống cây xanh tại địa phương.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ và các lực lượng của xã trồng cây xanh tại khu vực sân vận động thôn Ia Nhú. Ảnh: P.D

Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương cũng đề nghị các đơn vị, đoàn thể phân công lực lượng chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo đảm tỷ lệ cây sống cao.

Sáng cùng ngày, lực lượng dân quân cùng đoàn viên, hội viên phụ nữ, hội viên cựu chiến binh xã và người dân làng Nú - đơn vị kết nghĩa với Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tổ chức trồng 2.000 cây cà phê giống xanh lùn tại khu vực Chốt dân quân thường trực xã Ia Nan.

Qua đó, tận dụng diện tích hiện có tại Chốt để tăng gia sản xuất, tạo nguồn thu lâu dài, bền vững cho đơn vị và cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.