Góp sức trẻ bảo vệ môi trường

(GLO)- Hưởng ứng hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực, gắn với điều kiện thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Từ những hành động cụ thể, những lớp thanh niên đang góp phần hình thành lối sống xanh, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Ngay từ đầu năm học 2025-2026, Chi đoàn Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây (phường Hoài Nhơn) đã tận dụng khoảng đất trống trong khuôn viên trường để triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên”. Các giáo viên trẻ ươm 200 cây liễu, muồng hoàng yến. Chi phí thực hiện mô hình do đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong Chi đoàn đóng góp.

Đoàn viên Chi đoàn Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây (phường Hoài Nhơn) trồng cây trên tuyến đường khu phố Tài Lương 1. Ảnh: ĐVCC

Theo anh Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây, mô hình không chỉ giúp Chi đoàn chủ động nguồn cây giống phục vụ hoạt động tình nguyện, tiết kiệm chi phí mà còn tạo điều kiện để ĐVTN phát huy vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn mới. Không dừng lại ở đó, hoạt động còn góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ môi trường.

“Sau hơn 5 tháng chăm sóc, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%. Chúng tôi đã đưa 20 cây ra trồng trong khuôn viên trường, số còn lại được Chi đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh khu phố Tài Lương 1 (phường Hoài Nhơn) trồng dọc tuyến đường Cựu chiến binh tự quản vào ngày 4-4 vừa qua.

Thời gian tới, Chi đoàn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trồng cây góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại địa phương, theo hướng ưu tiên các loại cây có khả năng tạo bóng mát và chống xói mòn đất” - anh Tuấn cho biết.

Từ cuối tháng 1-2026, thực hiện công trình “Vườn cây tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ Bok Tới, từ nguồn kinh phí đóng góp của ĐVTN, Đoàn xã Kim Sơn đã trồng 250 cây keo trong và ngoài khuôn viên nghĩa trang.

Sau hơn 2 tháng, vườn cây đang phát triển tốt bởi trước khi trồng, ĐVTN tiến hành cải tạo đất, đồng thời sau đó phân công các thành viên luân phiên chăm sóc.

Chị Trương Thị Mỹ Trinh - Bí thư Đoàn xã Kim Sơn - cho hay: Công trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng ủy xã. Không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại nghĩa trang, công trình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các hoạt động tri ân trên địa bàn.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) cắm bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường tại đồi thông xã Ia Hrung. Ảnh: ĐVCC

Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku) cũng tổ chức hành trình trải nghiệm “Chiến binh xanh - Chung tay bảo vệ môi trường” tại đồi thông xã Ia Hrung vào giữa tháng 3-2026.

Tại đây, học sinh được tìm hiểu về công tác bảo vệ rừng; tham gia thu gom, phân loại rác thải, lắp đặt thùng rác tái chế.

Việc cùng nhau cắm các bảng tuyên truyền với thông điệp như: “Rừng thông xanh - Lá phổi lành”, “Không xả rác, hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”, “Đồi thông xanh mát, đừng vứt rác bừa”… giúp các em nâng cao nhận thức về giá trị của tài nguyên thiên nhiên, hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ sớm.

Em Đào Trần Thảo Nguyên - học sinh lớp 5.1, Trường Tiểu học Chu Văn An - bày tỏ: “Thông qua hoạt động trải nghiệm, em hiểu rõ hơn về vai trò của rừng, nguy hại của rác thải và ý nghĩa của những hành động nhỏ trong việc bảo vệ môi trường”.

Nhiều tổ chức Đoàn cũng đã triển khai hiệu quả các chiến dịch, hoạt động bảo vệ môi trường với cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Ngày 4-4 vừa qua, hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia hưởng ứng chiến dịch “Thứ 4 Ngày xanh 2026”, thực hiện dọn vệ sinh, thu gom và phân loại rác thải trong khuôn viên trường.

Đáng chú ý, chiến dịch “Thử thách 21 ngày: Hành động xanh - Chọn tương lai xanh” diễn ra từ ngày 4 đến 24-4 đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo ĐVTN nhà trường tham gia. Theo đó, mỗi cá nhân thực hiện ít nhất một hành động thiết thực bảo vệ môi trường và chia sẻ trên mạng xã hội để lan tỏa trong cộng đồng.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh còn duy trì và nhân rộng nhiều hoạt động ý nghĩa như: “Ngày Chủ nhật xanh”, mô hình “Tuổi trẻ chung tay đánh bay điểm rác”, chương trình “Đổi chai nhựa lấy chai thủy tinh”… qua đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm của ĐVTN trong chung tay bảo vệ môi trường sống.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - nhấn mạnh: “Phong trào Tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được xem là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hằng năm.

Từ đó, tuổi trẻ Gia Lai đã và đang góp phần xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường quê hương”.