Đoàn UBND tỉnh Gia Lai trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

(GLO)- Ngày 29-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời trao giải Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Đối với Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết, 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn UBND tỉnh tham gia.

Cuộc thi diễn ra từ 15 giờ ngày 10-4 đến 23 giờ ngày 15-4 theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm Myaloha. Thí sinh trả lời 40 câu hỏi trong thời gian tối đa 20 phút; mỗi tài khoản được dự thi 2 lượt và lấy kết quả cao nhất.

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các cá nhân. Giải nhất thuộc về anh Phạm Hữu Phước - Bí thư Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ở nội dung tập thể, Ban tổ chức trao giải (không xếp hạng) cho 2 đơn vị: Đoàn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai và Chi đoàn Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Gia Lai.

​Đối với Cuộc thi ảnh “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm từ ngày 6-4 đến 16-4; tổ chức đăng tải, bình chọn từ ngày 17-4 đến 12 giờ ngày 23-4 từ các cơ sở đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trực thuộc Đoàn UBND tỉnh.

Nội dung các bức ảnh phản ánh hình ảnh đẹp về quê hương, đất nước, con người Việt Nam; các hoạt động học tập, lao động, tình nguyện, an sinh xã hội; những khoảnh khắc ý nghĩa chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho cá nhân; đồng thời trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tập thể.

Giải nhất cá nhân thuộc về anh Lê Ngọc Thường - Bí thư Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn; giải nhất tập thể thuộc về Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.

Hai cuộc thi góp phần tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, Đoàn; đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong đoàn viên, thanh niên, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).