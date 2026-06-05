Phường Pleiku khai mạc hoạt động hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

(GLO)- Sáng 4-6, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) khai mạc hoạt động hè và phát động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với sự tham gia của hơn 200 thanh thiếu nhi, học sinh trên địa bàn.

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Phương Thảo

Với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”-Tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đồng thời, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Ngọc Thông - Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Pleiku - đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình tiếp tục quan tâm, chăm lo cho trẻ em; tạo điều kiện để các em được vui chơi, học tập và rèn luyện trong dịp hè.

Đoàn Thanh niên và Hội đồng Đội phường phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức các sân chơi bổ ích, sáng tạo; trang bị cho thiếu nhi kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng Internet an toàn và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn.

Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Pleiku trao 20 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thảo

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường đã trao 20 phần quà gồm vở và nhu yếu phẩm cho 20 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Công an phường cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng - chống đuối nước và bảo đảm an toàn trên không gian mạng cho các em học sinh.

Công an phường trao đổi với học sinh về kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Ảnh: Phương Thảo

Theo kế hoạch, hoạt động hè năm 2026 trên địa bàn phường Pleiku sẽ diễn ra với nhiều nội dung phong phú như: Trại hè “Tìm về di sản”; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; tập huấn phòng - chống tai nạn thương tích và đuối nước; chương trình “Tiếp sức mùa thi”; hội thi tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng; giải bơi thanh thiếu nhi; thực hiện Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” cùng các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.