Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ cho 169 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

(GLO)- Ngày 26-7, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội năm 2026.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 26 đến 28-7, với 169 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham gia.

Nội dung tập huấn gồm: nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; kỹ năng trại (Morse, Semaphore, nút dây, dấu đi đường, trò chơi lớn…); kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và bảo đảm an toàn cho trẻ em trên không gian mạng; một số ứng dụng công nghệ số trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi...

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Đây là lớp tập huấn thứ hai được tổ chức trong năm 2026. Trước đó, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức lớp tập huấn tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Pleiku) với 212 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham gia.