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Gia Lai: 162 đội viên tham gia Trại hè thiếu nhi năm 2026

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Ngày 5-8, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã khai mạc Trại hè thiếu nhi năm 2026 với chủ đề "Hè vui năng động - Học ngàn điều hay".

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Quang cảnh lễ khai mạc trại hè. Ảnh: D.L

Trại hè diễn ra trong 2 ngày (5 và 6-8) gồm các hoạt động như: vòng chung khảo Liên hoan các câu lạc bộ võ cổ truyền thiếu nhi năm 2026; vòng chung khảo Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm 2026 với 20 thí sinh tham gia; vòng chung khảo Cuộc thi “MC nhí tài năng” năm 2026 với 10 thí sinh tham gia; vòng chung khảo Liên hoan các đội tuyên truyền măng non chủ đề “An toàn trên không gian mạng” với 10 đội tham gia.

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Tiết mục dự thi của Câu lạc bộ Võ cổ truyền Hồ Sừng thuộc Trường THCS Võ Xán (xã Tây Sơn). Ảnh: D.L

Đây là sân chơi rèn luyện kỹ năng, phát huy năng khiếu cho đội viên dịp hè; góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Lễ bế mạc và trao giải các nội dung của Trại hè sẽ diễn ra vào ngày 6-8.

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Các thí sinh đang tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm 2026. Ảnh: D.L
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