Tuổi trẻ Gia Lai ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ III

(GLO)- Ngày 26-7, tuổi trẻ tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ III năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Chi đoàn MTTQ, các đoàn thể tỉnh tặng công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” tại Trường Mẫu giáo Đak Rong điểm trường làng Hà Đừng 1 (xã Sơn Lang). Ảnh: ĐVCC

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiến hành vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị và khu dân cư; thu gom, phân loại rác thải; bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép; chỉnh trang khuôn viên làm việc, các công trình công cộng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn viên, thanh niên nhiều địa phương còn ra quân dọn vệ sinh khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các “địa chỉ đỏ”. Bên cạnh đó, nhiều công trình, phần việc thanh niên cũng được triển khai như đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, trao tặng khu vui chơi làm từ vật liệu tái chế... góp lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Cụ thể, hoạt động Ngày Chủ nhật xanh cấp tỉnh được triển khai tại phường An Bình với các hoạt động dọn vệ sinh khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh. Ở cơ sở, Chi đoàn MTTQ, các đoàn thể tỉnh tặng công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” tại Trường Mẫu giáo Đak Rong điểm trường làng Hà Đừng 1 (xã Sơn Lang); Tuổi trẻ phường Quy Nhơn Nam ra quân dọn vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quy Nhơn Nam…