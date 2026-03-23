Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 tại xã Vĩnh Thịnh

(GLO)- Ngày 22-3, tại xã Vĩnh Thịnh đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 và ra quân Ngày Chủ nhật xanh.

Chương trình do Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị: Chi đoàn Sở Tư pháp, Đoàn cơ sở Vietcombank Gia Lai, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi đoàn Sở Tài chính, Chi đoàn Sở Xây dựng tổ chức.

Tại chương trình, các đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội như: trao sinh kế cho 2 hộ nghèo, cận nghèo (tổng trị giá 3 triệu đồng); tặng 50 suất quà cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá 15 triệu đồng) tại thôn Hà Ri (xã Vĩnh Thịnh); trao 2 máy lọc nước cho Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp (tổng trị giá 10 triệu đồng).

Bên cạnh đó, đoàn còn thực hiện công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” dài 2 km với 50 lá cờ tại thôn Hà Ri (2 triệu đồng), góp phần tạo cảnh quan khang trang, lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng.

Trao bảng tượng trưng, tặng công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc”. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I năm 2026 tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Hiệp (xã Vĩnh Thịnh) với các hoạt động: dâng hương, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan; đồng thời tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn xã.

Dâng hương tại Nhà bia ghi tên liệt sĩ Vĩnh Hiệp. Ảnh: ĐVCC