Gia Lai: Hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” phát triển toàn diện

(GLO)- Phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại tỉnh Gia Lai đang được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Không chỉ tạo động lực phấn đấu, phong trào còn giúp sinh viên mở rộng kết nối, tích lũy trải nghiệm thực tiễn và từng bước hoàn thiện bản thân.

Hiệu quả từ sự hỗ trợ sâu sát

Thay vì áp dụng một mô hình chung, Hội Sinh viên Việt Nam các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lựa chọn phương thức triển khai phù hợp nhằm giúp sinh viên tiếp cận phong trào hiệu quả hơn.

Tại Trường Đại học Quy Nhơn, từ đầu năm học, Hội Sinh viên nhà trường đã tổ chức khảo sát nhu cầu đăng ký danh hiệu của sinh viên, qua đó rà soát, quy hoạch thành từng nhóm sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu theo từng cấp; đồng thời xác định những tiêu chí còn thiếu của từng bạn để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh là một trong những sân chơi giúp sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn hoàn thành tiêu chí "hội nhập tốt". Ảnh: Huy Trần

Bên cạnh 5 tiêu chí chính, Hội Sinh viên Việt Nam trường còn chú trọng đến việc giúp sinh viên đạt các tiêu chí phụ. Cụ thể, với những sinh viên được định hướng phấn đấu đạt danh hiệu cấp Trung ương, các bạn cần xây dựng kế hoạch thực hiện dự án tình nguyện ngay từ đầu năm học, gắn với các chương trình như “Xuân tình nguyện”, “Mùa hè xanh”...

Ngoài ra, Hội Sinh viên trường cũng kiện toàn Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt với sự tham gia của đại diện các khoa nhằm tăng cường kết nối, hỗ trợ sinh viên cùng thi đua, chia sẻ kinh nghiệm.

Bạn Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt - cho biết: “Điều chúng tôi hướng tới là giúp sinh viên hiểu rõ mình đang thiếu tiêu chí nào để được hỗ trợ đúng nhu cầu. Khi tham gia câu lạc bộ, các bạn có môi trường để kết nối, học hỏi từ những sinh viên đã đạt danh hiệu trước đó, có thêm động lực và định hướng rõ ràng hơn trong quá trình rèn luyện”.

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, phong trào được gắn với công tác đào tạo chuyên môn. Cụ thể, ngoài kết quả học tập, cuộc thi kỹ năng nghề được xem là “sân chơi” để sinh viên rèn luyện tiêu chí “Học tập tốt”, đồng thời giúp các bạn nâng cao tay nghề.

Để tạo thêm không gian phát triển toàn diện cho sinh viên, Hội Sinh viên trường vừa kiện toàn 7 câu lạc bộ gồm: Truyền thông, Kỹ năng mềm, Tiếng Anh, Hiến máu tình nguyện, Kỹ thuật - Sáng tạo, Nghệ thuật - Sự kiện và Cầu lông.

Cuộc thi kỹ năng nghề được xem là "sân chơi" để sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn rèn luyện tiêu chí "Học tập tốt". Ảnh: ĐVCC

Chị Hà Diệu Huyền - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn - cho biết: “Chúng tôi muốn sinh viên có nhiều môi trường để phát triển đồng thời cả chuyên môn, kỹ năng và thể chất. Cuộc thi kỹ năng nghề hay hoạt động câu lạc bộ không chỉ giúp các bạn hoàn thiện 5 tiêu chí mà còn giúp sinh viên tự tin hơn sau khi ra trường”.

Khác với 2 đơn vị trên, tại Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai, mỗi chương trình, hoạt động của Hội Sinh viên đều được gắn với từng tiêu chí cụ thể trong phong trào nhằm giúp sinh viên thuận lợi chọn nội dung phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân.​

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Y, thuộc Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đặc thù của sinh viên ngành y, dược là khối lượng kiến thức lớn, áp lực cao. Vì vậy, việc xác định rõ hoạt động nào hỗ trợ tiêu chí gì giúp sinh viên xây dựng lộ trình phù hợp ngay từ đầu vào. Hiện, Hội Sinh viên trường duy trì Câu lạc bộ Dược (35 thành viên) và Câu lạc bộ Y (58 thành viên), tạo điều kiện để sinh viên vừa rèn chuyên môn vừa tham gia hoạt động xã hội, đáp ứng các tiêu chí của phong trào.

Để sinh viên phát triển toàn diện

Là “mái nhà chung” của sinh viên Gia Lai, thời gian qua, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã đẩy mạnh nhiều hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng, khả năng hội nhập quốc tế và chuyển đổi số cho sinh viên, như: Ngày hội thể thao học đường năm học 2025 - 2026, Liên hoan “Câu lạc bộ, Đội, Nhóm”, Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên - Sinh viên kỷ nguyên số”, tọa đàm “Sinh viên 5 tốt và hành trình chinh phục nhà tuyển dụng trong kỷ nguyên số”…

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh - cho biết: “Sinh viên 5 tốt” không chỉ là mục tiêu phấn đấu mà còn giúp sinh viên rèn luyện toàn diện. Thông qua phong trào, các bạn không chỉ nâng cao kết quả học tập, nghiên cứu mà còn rèn luyện thể chất, kỹ năng, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là môi trường để tổ chức Hội tìm kiếm, bồi dưỡng những thủ lĩnh sinh viên, những bạn trẻ có năng lực để tiếp tục đồng hành cùng công tác Hội và phong trào thanh niên”.

Hiệu quả của phong trào còn được phản ánh qua sự trưởng thành của từng cá nhân. Trần Thị Khánh Đoan (lớp Quản trị Khách sạn 2024AB, Khoa Nghiệp vụ - Du lịch, Trường Cao đẳng Gia Lai) là trường hợp như vậy.

Vốn rụt rè và khá hướng nội, Đoan đã được Hội Sinh viên Việt Nam nhà trường tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động như hội thảo quốc tế về phát triển bền vững (SDGs), giao lưu văn hóa - ẩm thực với sinh viên quốc tế hay cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”...

Với Khánh Đoan, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2024-2025 là một niềm tự hào, đánh dấu sự trưởng thành trong học tập, rèn luyện của cô bạn. Ảnh: D.L

“Mỗi hoạt động đều giúp tôi học thêm kỹ năng mới và tự tin hơn vào bản thân. Trước đây tôi khá ngại giao tiếp, nhưng sau nhiều lần tham gia các sân chơi do Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tổ chức, tôi thấy mình hòa nhập tốt hơn và có thêm nhiều người bạn mới. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2024 - 2025 sẽ là kỷ niệm đẹp mà tôi nhớ mãi” - Khánh Đoan tâm sự.

Bên cạnh đó, phong trào “Sinh viên 5 tốt” còn trở thành cầu nối giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp thông qua các diễn đàn, tọa đàm, tham quan thực tế. Tham gia tọa đàm “Sinh viên 5 tốt và hành trình chinh phục nhà tuyển dụng trong kỷ nguyên số” năm 2026, chị Hoàng Thị Thu Sen (Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel - Chi nhánh Gia Lai) đã giúp sinh viên có cái nhìn thực tế về ngành du lịch cũng như lợi thế của danh hiệu khi các bạn tìm kiếm việc làm.

Chị Hoàng Thị Thu Sen trao đổi với sinh viên tại buổi tọa đàm “Sinh viên 5 tốt và hành trình chinh phục nhà tuyển dụng trong kỷ nguyên số”. Ảnh: D.L

“Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một lợi thế khi các bạn nộp CV vào doanh nghiệp, song, đây không phải là yếu tố duy nhất. Các bạn cần trau dồi thêm kỹ năng công nghệ số, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, khả năng tự học và thích nghi để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động” - chị Sen nhận định.

Từ những hoạt động sát với nhu cầu của sinh viên, phong trào “Sinh viên 5 tốt” trở thành môi trường rèn luyện hiệu quả, giúp các bạn trẻ tích lũy kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, bản lĩnh và tư duy hội nhập để tự tin bước vào hành trình phía trước.