182 thí sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn dự thi kỹ năng nghề cấp trường

(GLO)- Sáng 15-4, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Kỳ thi kỹ năng nghề cấp trường năm học 2025-2026. Đây là sân chơi chuyên môn nhằm tôn vinh giá trị tay nghề và khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

Kỳ thi có 182 thí sinh đến từ 8 khoa chuyên môn tham gia, cùng tranh tài ở 17 ngành nghề trọng điểm. Các thí sinh dự thi đều được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua vòng thi cấp khoa.

Ban Giám khảo giám sát nội dung thi của các thí sinh. Ảnh: Nhật Trường

Năm nay, kỳ thi tiếp tục có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp trong vai trò giám sát, đánh giá chất lượng; qua đó, góp phần đảm bảo tính khách quan cũng như siết chặt mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Đây không chỉ là cơ hội để học sinh, sinh viên cọ xát, rèn luyện tay nghề mà còn là bước đệm quan trọng để nhà trường phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh, sinh viên giỏi tay nghề tham gia các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp.