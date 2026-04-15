182 thí sinh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn dự thi kỹ năng nghề cấp trường

VŨ HOÀNG
(GLO)- Sáng 15-4, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Kỳ thi kỹ năng nghề cấp trường năm học 2025-2026. Đây là sân chơi chuyên môn nhằm tôn vinh giá trị tay nghề và khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

Kỳ thi có 182 thí sinh đến từ 8 khoa chuyên môn tham gia, cùng tranh tài ở 17 ngành nghề trọng điểm. Các thí sinh dự thi đều được tuyển chọn kỹ lưỡng thông qua vòng thi cấp khoa.

Ban Giám khảo giám sát nội dung thi của các thí sinh. Ảnh: Nhật Trường

Năm nay, kỳ thi tiếp tục có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp trong vai trò giám sát, đánh giá chất lượng; qua đó, góp phần đảm bảo tính khách quan cũng như siết chặt mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Đây không chỉ là cơ hội để học sinh, sinh viên cọ xát, rèn luyện tay nghề mà còn là bước đệm quan trọng để nhà trường phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh, sinh viên giỏi tay nghề tham gia các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp.

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

Khởi đầu quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

(GLO)- Ngày 9-4, đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) đã có buổi thăm và làm việc với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (xã Canh Vinh), nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Gần 6.000 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

Hơn 7.400 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

Gia Lai: 2 học sinh mồ côi nhận học bổng Vallet

(GLO)- 2 học sinh mồ côi cha mẹ ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai là Võ Thu Ngân và Võ Bảo Châu vừa nhận 2 suất học bổng từ Quỹ học bổng Vallet của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam, Pháp) và Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bộ GD&ĐT bổ sung thêm chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(GLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Bộ GD&ĐT tiếp tục mở rộng danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ. Sự điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong bối cảnh Ngoại ngữ là môn thi tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

null