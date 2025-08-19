Danh mục
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tiếp nhận hơn 1.000 học sinh, sinh viên

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Ngày 18-8, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên khóa 19. 

Theo ghi nhận, có hơn 1.000 học sinh, sinh viên đăng ký nhập học tại các khoa: Điện tử - Tin học, Du lịch, Cơ khí, Văn hóa nghệ thuật, Điện, Kinh tế - Tổng hợp, Công nghệ ô tô.

3.jpg
Sinh viên đăng ký nhập học tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Muội

Tại buổi đăng ký nhập học, sinh viên thực hiện các thủ tục nhập học, đóng các khoản phí theo quy định, đăng ký ở ký túc xá nếu có nhu cầu, kết nối với giáo viên chủ nhiệm và trao đổi các thắc mắc liên quan đến việc học trong thời gian tới.

Nhà trường đang áp dụng chương trình giảm học phí đối với một số nghề theo quy định hiện hành. Đối với học sinh tốt nghiệp THCS, khi đăng ký học hệ trung cấp sẽ được miễn học phí theo quy định và được đăng ký học chương trình THPT tại trường.

dsc03737.jpg
Chính sách miễn, giảm học phí góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính đối với các gia đình. Ảnh: Nguyễn Muội

Ngoài ra, nhà trường còn giảm thêm 20% mức học phí đối với các nghề thuộc các lĩnh vực đang được tỉnh thu hút đầu tư như: Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn, Cơ điện tử, Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin (trình độ cao đẳng), Nghiệp vụ nhà hàng, Cơ điện tử, Điện tử công nghiệp, Công nghệ thông tin (trình độ trung cấp).

Ông Phạm Văn Tường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, cho biết: Nhà trường đang đổi mới mô hình quản trị theo hướng nâng cao tinh thần phục vụ, đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong suốt quá trình đào tạo. Cách làm này phù hợp với định hướng đổi mới và tinh thần phục vụ của mô hình chính quyền 2 cấp hiện nay.

null