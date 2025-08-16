Trường Đại học Quy Nhơn hướng tới môi trường giáo dục tự chủ, hiện đại và hội nhập

(GLO)- Là cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng hướng tới môi trường tự chủ, hiện đại và hội nhập. Nhà trường đang có những bước tiến vững chắc trên hành trình vươn tầm khu vực và quốc tế.

Trụ cột trong đào tạo nhân lực và nghiên cứu ứng dụng

Trường Đại học Quy Nhơn được xem là một trong những trường đại học trọng điểm đào tạo đa ngành lớn nhất khu vực Trung bộ. Hiện nay, nhà trường đào tạo 51 ngành đại học, 24 ngành thạc sĩ, 3 ngành tiến sĩ với quy mô gần 16.000 sinh viên chính quy và 800 học viên sau đại học.

Đội ngũ nhân lực nhà trường hiện có 725 viên chức, người lao động, trong đó trên 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn trong lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2025. Ảnh: T.D

Ngoài những ngành học phổ biến, nhà trường không ngừng cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo, đưa vào giảng dạy các ngành học mới, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường lao động hiện đại như: Khoa học dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ kỹ thuật ô tô và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện nay, trường đã triển khai phương thức đào tạo trực tuyến (E-learning) cho nhiều ngành học, giúp sinh viên tiếp cận các tài liệu và phương pháp học hiện đại, nâng cao tính linh hoạt trong quá trình học tập.

Triệu Thị Ngọc Châu-Sinh viên khóa 44, chuyên ngành Kế toán-chia sẻ: "Trải qua 4 năm học tại Trường Đại học Quy Nhơn, chúng tôi được rèn luyện trong một môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và đầy cảm hứng. Không chỉ truyền đạt tri thức, thầy cô còn là những người đồng hành, lắng nghe, sẻ chia và thắp lên trong chúng tôi ngọn lửa đam mê, kiên định với nghề mình đã chọn”.

Cũng tự tin khi bản thân được học tập và rèn luyện trong môi trường đại học tiên tiến, Nguyễn Thị Thanh Cẩm-Sinh viên khóa 44, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh-cho hay: "Tôi thực sự hào hứng khi tiếp cận được nhiều kiến thức mới mẻ, hữu ích ở đây. Với những gì đã đạt được trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện, tôi tin rằng mình có thể thích nghi nhanh với môi trường làm việc hiện đại”.

Bên cạnh đào tạo, nhà trường còn là trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của miền Trung với hàng trăm đề tài, bài báo công bố quốc tế mỗi năm; ngày càng mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn trong một buổi tập huấn về nội dung quản lý an toàn phòng thí nghiệm. Ảnh: ĐVCC

PGS.TS. Đoàn Đức Tùng-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Trong hành trình thực hiện sứ mệnh giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, nhà trường luôn xác định phương châm đồng hành cùng người học, kiên trì xây dựng một môi trường giáo dục năng động, hiệu quả; xây dựng hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo và là nơi khơi dậy, nuôi dưỡng tiềm năng, khát vọng của sinh viên.

“Trong bối cảnh hiện nay, thị trường lao động đang chuyển động không ngừng cả về cơ cấu ngành nghề, yêu cầu trình độ, lẫn kỹ năng của người lao động trong thời đại mới. Những đổi thay đó chắc chắn đặt ra nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng mở ra những cơ hội lớn cho những sinh viên biết thích ứng linh hoạt, dám nghĩ dám làm và không ngừng đổi mới sáng tạo”-thầy Tùng chia sẻ.

Hướng tới môi trường giáo dục tự chủ, hiện đại và hội nhập

Với tầm nhìn trở thành một trường đại học ứng dụng định hướng nghiên cứu hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, Trường Đại học Quy Nhơn đã đề ra chiến lược tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy.

Đồng thời, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, giúp sinh viên có cơ hội học tập ở nước ngoài và tiếp cận với những nền giáo dục tiên tiến.

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn quyết tâm xây dựng trường trở thành đơn vị giáo dục đại học tiên tiến, hiện đại và hội nhập. Ảnh: T.D

PGS.TS. Nguyễn Quang Ngoạn-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhà trường cũng khẳng định: Trong giai đoạn 2025-2030, Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục tập trung xây dựng đơn vị phát triển bền vững, sớm đạt mục tiêu trở thành đại học tiên tiến, hiện đại. Từ đó, hướng đến đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á, có vị thế trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trao đổi học thuật và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng trường cũng khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao; nâng cao mức độ tự chủ tài chính, năng lực quản trị-điều hành; mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo.

Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, chú trọng tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 23-7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhìn nhận: Trường Đại học Quy Nhơn là một trong những trường đại học trọng điểm đào tạo đa ngành lớn nhất khu vực Trung bộ với gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật Giáo dục đại học và đặt nền tảng thể chế cho quá trình chuyển sang mô hình đại học tự chủ.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, với vị trí chiến lược và sứ mệnh trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm, Trường Đại học Quy Nhơn được kỳ vọng là trụ cột trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu ứng dụng.

Đất nước đang “chuyển mình” mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, đã đặt ra yêu cầu mới về tổ chức bộ máy, hiệu quả vận hành và sự thích ứng linh hoạt của các cơ sở giáo dục đại học.

"Trong giai đoạn này, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo không còn là xu hướng mà đã trở thành điều kiện tất yếu. Đặc biệt là gắn kết giữa đào tạo-nghiên cứu-chuyển giao tri thức với nhu cầu thực tiễn và thị trường lao động số”-Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh.

Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2025 cho

﻿tân cử nhân. Ảnh: T.D

Để hướng tới môi trường giáo dục tự chủ, hiện đại và hội nhập, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nêu rõ: Nhà trường cần từng bước nâng cao năng lực quản trị đại học hiện đại; xây dựng hệ thống điều hành chiến lược hiệu quả phù hợp với mô hình đại học ứng dụng; đẩy mạnh các ngành mới như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, logistics; tận dụng tiềm năng phát triển ICISE và khoa học liên ngành.

Bên cạnh đó, thu hút, giữ chân trí thức chất lượng cao, phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, doanh nghiệp khoa học công nghệ trong trường; tăng cường hợp tác quốc tế; đa dạng hóa nguồn lực; thúc đẩy tự chủ tài chính gắn với trách nhiệm giải trình minh bạch.

“Tin tưởng rằng, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, không chỉ là một địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn là nơi khởi nguồn cho nhiều ý tưởng lớn, phục vụ phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế. Trên hành trình đổi mới và hội nhập, trường sẽ không ngừng khẳng định vị thế, uy tín, trở thành điểm tựa tri thức vững chắc của ngành giáo dục và là ngọn cờ tiên phong trên vùng đất hợp thể mới Gia Lai-Bình Định”-Thứ trưởng kỳ vọng.