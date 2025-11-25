Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Nhiều trường cao đẳng, đại học giảm học phí cho sinh viên vùng lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo vnexpress.net; giaoduc.net.vn; vtcnews.vn)

(GLO)- Trước thiệt hại nặng nề do bão lũ tại các địa phương thuộc miền Trung-Tây Nguyên, nhiều trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh có chính sách hỗ trợ đồng bào vùng lũ, trong đó có việc giảm học phí, gia hạn nộp học phí cho sinh viên.

Theo đó, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã có thông báo khẩn về việc giảm học phí, hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra.

Cụ thể, nhà trường giảm 70% học phí học kỳ 2 năm học 2025-2026 cho sinh viên thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ; giảm 50% học phí cho tân sinh viên năm 2026-2027 có hộ khẩu tại các địa phương bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

nhieu-can-nha-cua-nguoi-dan-tai-gia-lai-ngap-trong-bien-nuoc.jpg
Nhiều ngôi nhà tại Gia Lai ngập do mưa lũ. Ảnh: NDCC

Tương tự, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) cũng triển khai các gói hỗ trợ học bổng, giảm học phí hoặc tín dụng học tập cho sinh viên đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác.

Theo đó, sinh viên sẽ được giảm 10% học phí kỳ cuối năm 2025, cấn trừ vào học kỳ đầu năm 2026. Hạn chót đóng học phí được kéo dài thêm 2,5 tháng, đến ngày 26-1-2026. Với sinh viên đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân.

Bên cạnh đó, nhà trường còn trao 100 suất học bổng, mỗi suất 12-14 triệu đồng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do bão lũ, chưa nhận học bổng nào tương tự và không bị kỷ luật. Ngoài ra, sinh viên có thể vay vốn ngân hàng để đóng học phí, được trường hỗ trợ trả lãi.

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo tạm hoãn đóng học phí và hướng dẫn sinh viên làm thủ tục để được hỗ trợ.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng ra thông báo hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong các đợt bão lũ năm 2025.

Đối tượng được hỗ trợ là sinh viên học hệ chính quy tại trường trong học kỳ I năm học 2025-2026; có hộ khẩu thường trú tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung và khu vực phía Bắc; gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về người hoặc tài sản do bão lũ trong năm 2025.

Ngoài ra, hàng loạt trường đại học khác ở TP. Hồ Chí Minh như: Sư phạm Kỹ thuật, Luật, Khoa học Tự nhiên, Ngoại thương cơ sở 2, Kinh tế-Tài chính (UEF), Tài chính-Marketing, Sài Gòn, Khoa học Sức khỏe, Công thương... cũng đang khảo sát tình hình sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh giảm học phí, các trường cao đẳng, đại học còn thành lập điểm tiếp nhận quyên góp hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm để gửi đến đồng bào vùng lũ.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Giáo dục

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Tin tức

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

null