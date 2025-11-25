Nhiều trường cao đẳng, đại học giảm học phí cho sinh viên vùng lũ

(GLO)- Trước thiệt hại nặng nề do bão lũ tại các địa phương thuộc miền Trung-Tây Nguyên, nhiều trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh có chính sách hỗ trợ đồng bào vùng lũ, trong đó có việc giảm học phí, gia hạn nộp học phí cho sinh viên.

Theo đó, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đã có thông báo khẩn về việc giảm học phí, hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra.

Cụ thể, nhà trường giảm 70% học phí học kỳ 2 năm học 2025-2026 cho sinh viên thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ; giảm 50% học phí cho tân sinh viên năm 2026-2027 có hộ khẩu tại các địa phương bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Nhiều ngôi nhà tại Gia Lai ngập do mưa lũ. Ảnh: NDCC

Tương tự, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) cũng triển khai các gói hỗ trợ học bổng, giảm học phí hoặc tín dụng học tập cho sinh viên đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và nhiều địa phương khác.

Theo đó, sinh viên sẽ được giảm 10% học phí kỳ cuối năm 2025, cấn trừ vào học kỳ đầu năm 2026. Hạn chót đóng học phí được kéo dài thêm 2,5 tháng, đến ngày 26-1-2026. Với sinh viên đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân.

Bên cạnh đó, nhà trường còn trao 100 suất học bổng, mỗi suất 12-14 triệu đồng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do bão lũ, chưa nhận học bổng nào tương tự và không bị kỷ luật. Ngoài ra, sinh viên có thể vay vốn ngân hàng để đóng học phí, được trường hỗ trợ trả lãi.

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo tạm hoãn đóng học phí và hướng dẫn sinh viên làm thủ tục để được hỗ trợ.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng ra thông báo hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong các đợt bão lũ năm 2025.

Đối tượng được hỗ trợ là sinh viên học hệ chính quy tại trường trong học kỳ I năm học 2025-2026; có hộ khẩu thường trú tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại các tỉnh miền Trung và khu vực phía Bắc; gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại về người hoặc tài sản do bão lũ trong năm 2025.

Ngoài ra, hàng loạt trường đại học khác ở TP. Hồ Chí Minh như: Sư phạm Kỹ thuật, Luật, Khoa học Tự nhiên, Ngoại thương cơ sở 2, Kinh tế-Tài chính (UEF), Tài chính-Marketing, Sài Gòn, Khoa học Sức khỏe, Công thương... cũng đang khảo sát tình hình sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh giảm học phí, các trường cao đẳng, đại học còn thành lập điểm tiếp nhận quyên góp hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm để gửi đến đồng bào vùng lũ.