Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V: Thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Anh trong trường học

(GLO)- Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” lần thứ V do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức còn là cơ hội để học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai nâng cao trình độ ngoại ngữ, trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế.

Sôi nổi các phần thi tranh tài

Chiều 14-12, tại Khách sạn Hoàng Yến (phường Quy Nhơn Nam), cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông toàn tỉnh Gia Lai lần thứ V đã bế mạc. Khởi động từ đầu tháng 11, cuộc thi thu hút 850 thí sinh bậc Tiểu học, THCS và THPT. Đây cũng là mùa thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Các thí sinh bậc Tiểu học tự tin tham gia phần thi thuyết trình kết hợp sân khấu hóa. Ảnh: T.D

Sau vòng cơ sở được tổ chức tại 7 địa điểm trên địa bàn tỉnh, Ban tổ chức đã chọn 127 thí sinh vào vòng bán kết. Ở vòng thi này, các thí sinh làm bài theo hình thức đánh giá năng lực ngôn ngữ quốc tế. Cấp Tiểu học thi theo định dạng và hình thức của bài thi Flyers; cấp THCS thi theo định dạng và hình thức của bài thi PET; cấp THPT thi theo định dạng và hình thức của bài thi IELTS.

Năm nay, tại vòng bán kết, thí sinh được làm bài thi trên máy tính. Đây là một điểm mới trong hình thức tổ chức cuộc thi, góp phần lan tỏa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra, đánh giá tiếng Anh.

Trải qua 2 vòng thi cơ sở và bán kết, 30 thí sinh xuất sắc nhất ở 3 bậc học: Tiểu học, THCS và THPT (mỗi bậc 10 thí sinh) đã tham gia tranh tài tại vòng chung kết. Trong thời gian 1 ngày, các thí sinh thi theo thứ tự từng bậc học. Mỗi thí sinh thể hiện phần thi tài năng sử dụng tiếng Anh dưới hình thức thuyết trình, hoạt cảnh, diễn kịch hoặc lồng tiếng trong thời gian 5 phút. Sau đó, thí sinh tiếp tục bốc thăm 1 tình huống giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống thường ngày; có 2 phút để trình bày cách xử lý tình huống đã chọn và trả lời câu hỏi phụ do Ban giám khảo đưa ra.

Thí sinh gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa thông qua phần thi tại vòng chung kết. Ảnh: T.D

Với hình thức thuyết trình kết hợp sân khấu hóa hoặc hát tiếng Anh, các thí sinh đã gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa như: chung tay bảo vệ môi trường; phòng chống bạo lực học đường và bạo lực gia đình; bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; tác hại của việc sử dụng điện thoại, nghiện game online; phòng chống thiên tai, bão lũ…

Dù là năm đầu tiên tham gia cuộc thi, em Đỗ Nguyễn Thiên Trúc (Trường THPT số 1 Phù Cát, xã Phù Cát) đã mang đến nhiều bất ngờ cho Ban giám khảo bởi sự tự tin và khả năng phát âm tiếng Anh khá chuẩn, lưu loát. Thiên Trúc chia sẻ: “Với tinh thần học hỏi và trải nghiệm, em cảm thấy rất thoải mái khi tham gia cuộc thi và tự tin thể hiện tài năng của mình. Ở vòng chung kết, em đã giới thiệu về ngôi trường thân yêu bằng niềm tự hào lớn nhất, vận dụng kỹ năng ngôn ngữ và phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong đội để lan tỏa tinh thần yêu thích học ngoại ngữ. Phần thi của em được đánh giá cao và giành giải nhất ở bậc THPT”.

Ban giám khảo khá hài lòng bởi sự tự tin và khả năng phát âm tiếng Anh lưu loát của nhiều thí sinh. Ảnh T.D

Tự tin ở các phần thi và giành giải ba ở bậc Tiểu học, em Hồ Hữu An (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Ayun Pa) đã có màn tranh tài đầy ấn tượng. Tiếng Anh là một trong những môn học yêu thích của Hữu An. Em cho biết: “Em đã tập trung ôn luyện nghiêm túc để tham gia cuộc thi. Đây là sân chơi bổ ích giúp em thể hiện khả năng tiếng Anh và học hỏi từ các thí sinh khác”.

Trao 42 giải tập thể và cá nhân xuất sắc

Sau những màn tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các thí sinh. Theo đó, 3 thí sinh đạt giải nhất ở các bậc học lần lượt là: Vũ Diệp Bảo Hoa (Trường Tiểu học số 1 Phù Mỹ, xã Phù Mỹ); Nguyễn Thành Danh (Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Quy Nhơn) và Đỗ Nguyễn Thiên Trúc (Trường THPT số 1 Phù Cát, xã Phù Cát).

Ban tổ chức trao 3 giải nhất cho các thí sinh xuất sắc tại cuộc thi "Tài năng tiếng Anh" học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: T.D

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 12 giải tập thể (3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích) cho các đơn vị. Trong đó, đơn vị phường Thống Nhất đạt giải nhất ở bậc Tiểu học; đơn vị xã Kbang đạt giải nhất ở bậc THCS; Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đạt giải nhất ở bậc THPT.

Góp mặt ở vòng chung kết năm nay, ngoài các thí sinh đến từ những địa bàn có điều kiện thuận lợi trong dạy và học tiếng Anh còn có nhiều em ở khu vực khó khăn như: xã Kbang, phường Ayun Pa, xã Phù Cát, xã Ân Hảo, xã Vân Canh…

Cô Võ Thị Thúy Hiền, Tổ trưởng Tổ tiếng Anh (Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Kbang), cho hay: “Dù là trường vùng xa nhưng chúng tôi đặc biệt quan tâm phát triển phong trào dạy và học tiếng Anh trong nhà trường. Các hoạt động được tổ chức đa dạng như: ngoại khóa nói tiếng Anh, sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh định kỳ hằng tháng, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các cuộc thi tiếng Anh các cấp”.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các đơn vị tại cuộc thi. Ảnh: T.D

Tương tự, phong trào sử dụng tiếng Anh trong trường học cũng được thầy và trò Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát) tích cực hưởng ứng. Thầy Nguyễn Thành Công-Giáo viên bộ môn tiếng Anh của nhà trường-cho biết: Đây là năm đầu tiên học sinh của trường tham gia cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” và đã xuất sắc giành giải nhất.

Thời gian qua, nhà trường luôn chú trọng xây dựng và phát triển môi trường học tập, sử dụng tiếng Anh. Giáo viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giao tiếp, tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận; tăng cường ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh. Bên cạnh sự hướng dẫn của giáo viên, nhiều học sinh còn chủ động tự học thông qua các chương trình trên truyền hình, YouTube và các ứng dụng học tập.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công, cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai được tổ chức từ năm 2021 với mục tiêu đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường dạy học và sử dụng ngoại ngữ. Đây là sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận chuẩn năng lực ngôn ngữ quốc tế, từng bước trang bị các kỹ năng hội nhập.

6 thí sinh đạt giải nhì cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” năm 2025. Ảnh: T.D

Thông qua cuộc thi, phong trào dạy và học tiếng Anh đã lan tỏa đến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giúp học sinh ở các vùng có điều kiện khác nhau có cơ hội thể hiện năng lực bản thân. Ở vòng chung kết, không chỉ có sự góp mặt của học sinh ở vùng thuận lợi mà còn có các em đến từ những địa bàn còn hạn chế về điều kiện học tập như: Ayun Pa, Kbang, Chư Prông, Ân Hảo, Phù Cát, Vân Canh.

“Có thể khẳng định, cuộc thi đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trong thời gian tới”- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công nhấn mạnh.